عاجل.. «الإعلاميين» تخاطب الأزهر: مبروك عطية يتهم المصريين بالزيجات الحرام «فيديو»

حصلت «الوطن» على حيثيات القرار الذي أصدرته نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، اليوم باستدعاء شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر بقناة «Mbc مصر»، والدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير في الحلقة التي أذيعت أمس.

إحالة شريف عامر ومبروك عطية للتحقيق

وبخصوص حيثيات قرار استدعاء وإحالة شريف عامر ومبروك عطية للتحقيق؛ فقد كشف مصدر مسؤول في نقابة الإعلاميين أنه صدر بسبب ما قاله عطية في البرنامج «ثلاثة أرباع سكان مصر جايين من زيجات حرام».

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مخالفات شريف عامر وقناة «Mbc مصر» المهنية كثيرة ومن أبرزها استضافة الذي ادعى بأنه محلل، لافتا إلى أن النقابة ستقوم بتوجيه خطابات وإخطارات إلى القناة ومنزل شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر» وجامعة الأزهر بخصوص استدعاء الدكتور مبروك عطية للتحقيق.

عامر يتحفظ على ما قاله عطية

وقد استندت لجان الرصد في نقابة الإعلاميين في توصيتها بقرار الإحالة للتحقيق لكل من شرف عامر ومبروك عطية إلى تفريغ ما قاله الأخير في الحلقة وجاء فيه: «متى يكون الزواج واجبا؟، حاجتين، القدرة على الإنفاق والقدرة على معاشرة المرأة، تحققت فيه الباءة، والباءة لفظ جامع للاثنين وليس فقط مادية، القدرة على تسيير حياة كريمة محترمة من غير شكاوى، افرض لديه الرغبة في معاشرة الحريم، ثلاثة أرباع سكان مصر جايين من زيجات حرام».

وهنا قاطعه شريف عامر قائلا: «لا لا دي خطر».

فرد مبروك عطية: «أنا عارف بقول إيه، الزواج زوجتك واتنين شهود بقى زواج شرعي، ولكنه حرام».

ليرد عامر: «معلش أنا متحفظ إن دي جملة خطر».

مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي

وأكدت حيثيات قرار نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، على أن ما جاء في الحلقة يعد مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، كما أشارت النقابة إلى اتهام شريف عامر بالاستمرار في ارتكاب المخالفات المهنية، «إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل وإهانة الشعب المصري»، بحسب القرار.

وتابعت نقابة الإعلاميين في قرارها: «وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع».

وأكدت نقابة الإعلاميين كامل احترامها واعتزازها بأبناء الشعب المصري العظيم، وأنها لن تسمح بتوجيه أي إهانة لأي مصري، كما حذرت النقابة إدارة mbc مصر من كثرة الأخطاء واللامهنية التي تمارس على شاشتها.

وتشدد النقابة على أن المحتوى الإعلامي المقدم من خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة هو ضعيف جدا، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية.