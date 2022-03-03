«كريمة» يرد على مقولة «زيجات المصريين حرام»: «مفيش آية تثبت الكلام ده»

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على ما قاله الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر أمس، والتي قال فيها إن «ثلاث أرباع الزيجات في مصر حرام، لأن غير القادر على الباءة زواجه حرام، وهناك من يتعاطى أدوية من أجل الإنجاب وهذا حرام».

شروط عقد الزواج الصحيح

وقال «كريمة» في تصريح خاص لـ«الوطن» ردا على مبروك عطية: «إن عقد الزواج في التشريع الإسلامي له مقدمات ومكونات مُتمات، وأما المقدمات فهي ليست جزءًا من العقد فهي الخطبة وحسن الاختيار، وفي ذلك نصوص شرعية من كتاب الله وسنة رسول الله، مشيرًا إلى أن المكونات التي يجب أن تتوافر من أركان وشروط حتى يكون العقد صحيحًا، فهي الإيجاب والقبول بين طرفي العقد، وتسمية المهر أو الصداق والإشهاد، وهناك متمات وإن كانت ليست جزءًا من العقد، وهي الوليمة والإعلان والزفاف».

شرط الإنفاق والمعاشرة في الزواج

وأضاف «كريمة»: «بالاستقراء للمكونات فلا توجد آية في كتاب الله تعالي على المقدرة على النفقة ولا المعاشرة، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا لما يحفظ من كتاب الله فقط، فالرجل كان لا يملك خاتمًا من حديد كنفقة».

وتابع: «وكم كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خالية من متع الحياة الدنيا، ولذلك قال الله تعالى عن الرجال الفقراء في القرآن الكريم (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) وقبل الإسلام سيدنا موسى كان لا يملك المهر لابنة العبد الصالح، وعمل 10 سنوات عند حميه -أبو العروسة- وسافر بزوجه إلى مصر، فمن هنا يعلم أن هذا القول المنسوب إلى هذا الداعية في الإعلام قول يفتقر إلى الدقة».

قرار الإعلاميين باستدعاء شريف عامر ومبروك عطية

وكانت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أصدرت قرارًا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة «Mbc مصر»، لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، مضيفة: «وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع».