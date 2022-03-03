إسعاد يونس تفاجئ محمد صلاح.. والأخير يرد: «إيه اللي بتعمليه ده»

فوجئ اللاعب العالمي محمد صلاح، من هدايا الإعلامية إسعاد يونس له قبيل تصوير حلقة جديده معه من منزله في إنجلترا، بعدما أحضرت له أرز باللبن ولب و«ذرة مشوي» وفول سوداني وتين شوكي وحمص، ليرد عليها بقوله: «إيه اللي بتعمليه ده؟، أنا بقالي كام سنة مكلتش لب».

وأضاف «صلاح»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC» أنه يأكل مثل تلك الأكلات، معقبًا: «لب أبيض ولب سوري وترمس، ما شاء الله، أنا شايف كفاية كدة، أنا هاكل بطاطا».