سهرة الخميس: محمد صلاح مع صاحبة السعادة ورامي صبري مع منى الشاذلي

ينتظر الجمهور مساء اليوم الخميس عرض الجزء الأول من حلقة اللاعب العالمي محمد صلاح مع الفنانة إسعاد يونس والذي سيجرى عرضها على شاشة قناة التليفزيون المصري وكذلك قناة dmc فى تمام الساعة التاسعة مساءا.

وطرح البرومو الخاص بحلقة اللاعب محمد صلاح مع الفنانة إسعاد يونس والتي ظهرت فيه الأخيرة وهي تحضر للأول مجموعة من التسالي منها اللب والترمس والبطاطا وغيرها، وكشف صلاح بأنه لم يأكل هذه الأشياء منذ سنوات.

محمد صلاح سجل جزأين مع إسعاد يونس

والحلقة التى جرى تسجيلها مع صلاح سيتم إذاعتها على جزأين منفصلين الأول سيعرض مساء اليوم، والثاني سيعرض مساء غد الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا وذلك على شاشة قناة التليفزيون المصري وdmc.

وخلال الحلقة سيكشف محمد صلاح الكثير عن تفاصيل رحلته والنجاحات التى حققها في الفترة الأخيرة، وكذلك التطرق لتفاصيل حياته الشخصية التي ينتظر الجمهور معرفتها بحماس كبير.

رامي صبري مع منى الشاذلي

وهناك أيضا الفنان رامي صبري الذي سيعرض له اليوم حلقة خاصة فى برنامج معكم مع الاعلامية مني الشاذلي وذلك على شاشة قناة cbc فى تمام الساعة التاسعة مساءا، ويتحدث «رامي» خلال الحلقة عن النجاحات التى حققها فى الفترة الأخيرة والأغاني التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن صبري كان طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «مع نفسي» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وتمكنت الأغنية من تخطي حاجز المليون مشاهدة فى يومين فقط من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».