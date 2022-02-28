يبحث عدد كبير من رواد السوشيال الميديا عن موعد حلقة النجم العالمي محمد صلاح مع إسعاد يونس، المقرر عرضها على شاشة قناة «dmc» والقناة الأولى المصرية، ضمن حلقات برنامج «صاحبة السعادة».

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس

أشارت بعض المصارد لـ«الوطن»، إلى أنه من المحتمل عرض الجزء الأول من اللقاء الخيمس المقبل، وعرض الجزء الثاني من اللقاء الجمعة، ويعتبر هذا أول لقاء للنجم محمد صلاح على قناة مصرية.

وفي سياق آخر، لقى برومو الحلقة تفاعلا كبيرا من الجمهور، ورواد السوشيال ميديا، وتصدر خلال الأيام الماضية محركات البحث على جوجل، وظهرت في البرومو إسعاد يونس مع محمد صلاح وهما يتبادلان الضحك، وقدمت له الأولى بعض من الوجبات المصرية مثل الأرز باللبن، والترمس، والبطاطا، وعلق صلاح مازحا: «أنا ماكلتش الحاجات دي من سنة».

إسعاد يونس تثير الجدل بصورة محمد صلاح

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس، روجت للحقلة منذ أكثر من شهرين عندما نشرت على صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة يظهر فيها محمد صلاح بظهره معلقه عليها: «قريبا في حلقة خاصة تذاع على dmc والتليفزيون المصري» لتثير جدل الجمهور حول الشخصية التي تظهر معها، وخمن البعض أنه النجم العالمي محمد صلاح.

تفاصيل برنامج صاحبة السعادة

ويستضيف برنامج «صاحبة السعادة»، نوعية مختلفة من النجوم وصناع الفن، ونجوم الرياضة، وصناع الموسيقى والأفلام، بالإضافة إلى الترويج للصناعات المصرية والتعريف بالمطاعم الشهيرة، وبدأ عرض البرنامج في عام 2014 على قناة «dmc»، وحظي بمتابعة واسعة من المتابعين.