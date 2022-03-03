من بين 500 جامعة.. طلاب «msa» يحصدون المركز الثاني بمعرض دبي للصيدلة

ابتكارات وإنجازات يحققها ويحصدها طلاب الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة، ما يؤكد وجود نهضة علمية بحثية ودعم ممتد للمخالفات الباحثين، وتأكيد لدور الدولة في دعم موهوبيها، وترسيخا لرؤية الدولة المصرية في تبنيها أفكار وأبحاث ورؤى الشباب بمختلف الأعمار، وهذا ما وجدناه مؤخرا في تحقيق العديد من الطلاب إنجازات وجوائز محلية و دولية، اختتمت اليوم بفوز طلاب كلية الصيدلة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب msa بالمركز الثاني في معرض دبي السابع الصيدلة والتكنولوجيا عن مشروع استخدام الواقع الافتراضي «VR» في مشروع التخرج الخاص بهم «معالجة أمراض المناعة الذاتية باستخدام الخلايا الجذعية».

وتأتي الجائزة الممنوحة للطلاب اليوم عن مشروع تخرجهم من الكلية بعد قضاء 5 أعوام بها، بالمشاركة ضمن المئات من المتسابقين البالغ عددهم 500 متسابق من 50 كلية صيدلة من جميع أنحاء العالم، وذلك عن مشروع تخرجهم، عن استخدام الواقع الافتراضي «VR» في مشروع التخرج الخاص بهم «معالجة أمراض المناعة الذاتية باستخدام الخلايا الجذعية».

المشروع يهدف لاستخدام الخلايا الجذعية في علاج التهاب المفاصل

وحصد كل من الطلاب هادي جمال، كريم أحمد، سلمى علاء، وروضة أشرف من الفرقة الخامسة على جائزة أفضل بوستر من حيث الإبداع، حيث إستخدم الطلاب الخلايا الجذعية في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي «الروماتيزم»، وهو مرض التهابي مزمن يمكن أن يهاجم مناطق أخرى في الجسم.

طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة و الآداب

يأتي المشروع تحت إشراف الدكتورة شيرين محمود بقسم الكيمياء الحيوية، وحازت فكرة المشروع واستخدام الطلاب الذكاء الاصطناعي في عرضه، على انبهار لجنة التحكيم، وأشادت بهم في الصحف الإماراتية، وذلك حسب بيان أصدرته الجامعة.