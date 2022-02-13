دورات تدريبية عن برنامج الذكاء الاصطناعي من الشباب والرياضة في البحيرة

تنظم مديرية الشباب والرياضة في البحيرة برئاسة الدكتور إبراهيم خضر برنامج الذكاء الاصطناعي، مقسمة على ثلاث دورات خلال شهر فبراير الجاري.

وبحسب بيان المديرية فأنه قد تم البدء في فعاليات الدورة الثانية للبرنامج بمركز شباب محلة بشر إدارة شباب شبراخيت خلال الفترة من 12/2 وحتى 14/2 ويحضرها 30 مستفيدا، وحاضر بالدورة المدرب التكنولوجي أشرف عبد الهادي.

تعريف المتدربين بتعلم الآلة

ويهدف البرنامج إلى رفع وعي المتدربين بمفهوم بالذكاء الاصطناعي وتاريخه والتعرف على بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمفاهيم المرتبطة بها مثل تعريف المتدربين بتعلم الآلة machine learning والتعلم العميق Deep learning والتعرف على الخدمات التعريفية للعديد من الشركات الرائدة في هذا المجال.

بجانب التعرف على مهارات التعامل مع الأدوات المساعدة للاستفادة منها في جميع مناحي الحياة ويتضمن برنامج الذكاء الاصطناعي محاضرات متنوعة بين العملي والنظري عن «تاريخ الحاسب الآلي، التعريف بالذكاء الاصطناعي، إيجابيات وسلبيات التطور التكنولوجي، إنجازات الدولة في التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي».

نقطة انطلاقة جديدة في عالم التحول الرقمي

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالاهتمام بتثقيف الشباب وتدريبهم على كل ما هو جديد في المجالات التكنولوجية الحديثة لتحقيق رؤية مصر 2030، وضمن سلسلة دورات الذكاء الاصطناعي والذي يعد نقطة انطلاقة جديدة في عالم التحول الرقمي، سعياً لبناء قاعدة فكرية للشباب عن علم الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المستخدمة ومعرفة وظائف المستقبل.