سعر الدولار اليوم الجمعة 4-3-2022 في البنوك المصرية.. مستقر ومتوفر

واصل سعر الدولار استقراره في البنوك المصرية، اليوم، الجمعة 4-3 -2022، ليباع بسعر 15.74 جنيه، في البنك الأهلي المصري مقابل 15.64 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث للبنوك أمس الخميس.

واستقر سعر الدولار محليا مدعوما بزيادة الموارد الدولارية من الصادرات وإيرادات قناة السويس وزيادة الاحتياطي النقدي وتراجع فاتورة الاستيراد.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ الجهات المعنية تباشر تسهيل إجراءات الإفراج عن السلع في الموانئ وخاصة السلع الاستراتيجية قبيل شهر رمضان.

سعر الجنيه مقابل عدد من العملات العربية

وسجّل الجنيه المصري، استقرارا أمام عدد من العملات اليوم الجمعة 4-3-2022، بينها الريال اليمني الذي يُباع بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني الذي يُباع بسعر 0.035 جنيه، والليرة اللبنانية التي تُباع بسعر 0.010 جنيه.

وبيع الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي بسعر 0.159 جنيه، وبيع أمام الدولار النيوزيلاندي بسعر 10.641 جنيه وسجل سعر 1.114 جنيه أمام الليرة التركية، فيما بيع الجنيه المصري أمام عملة «هريفنيا»، الأوكرانية بسعر 0.522 جنيه.

أفضل البنوك في بيع وشراء الدولار

وتصدر بنك مصر قائمة أفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه فيما صُنف مصرف أبو ظبي الإسلامي، كأفضل البنوك التي تبيع الدولار مقابل الجنيه بسعر 15.68 جنيه، وعُرض الدولار فى بنكي «الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد»، بأعلى سعر، بقيمة 15.67 جنيه.

تباين أسعار بيع وشراء الدولار

وتباينت أسعار بيع وشراء الدولار من بنك لآخر، حيث بيع بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وبيع في بنك المصرف المتحد بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي البنك المركزي سجل سعر 15.77 جنيه، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية، بيع الدولار سعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري سعر 15.74 جنيه للبيع مقابل 15.64 جنيه للشراء.