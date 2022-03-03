تراجع الليرة التركية أمام الدولار للمرة الرابعة والتضخم في أعلى مستوى

تراجع سعر الليرة التركية اليوم، الخميس 3-3-2022، لليوم الرابع على التوالي أمام الدولار الأمريكي بعدما أظهرت بيانات التضخم التركي أعلى مستوياتها خلال أكثر من 20 عاما لتتجاوز توقعات المسؤولين الأتراك فضلا عن توقعات المحللين الاقتصاديين.

ثلاث قفزات للتضخم خلال قل من 6 أشهر

وليست تلك هي المرة الأولى التي يسجل فيها التضخم أعلى مستوى له، حيث صعد أكثر من ثلاث مرات خلال فترة حكم الرئيس التركي أردوغان، حيث سجل التضخم في شهر نوفمبر 2021 مستويات 20.5%، وسجل في ديسمبر36.1% وفي شهر يناير من العام الجاري قفز إلى مستويات 48.69%، كما تراجعت الليرة للمرة الرابعة منذ 25 فبراير حتى الآن.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس بيانات التضخم على أساس شهري خلال فبراير إلى 4.81% متجاوزًا التوقعات بارتفاعه 3.8% بينما كانت القراءة السابقة 11.1%، وارتفعت بيانات مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي خلال فبراير لتقفز إلى 105.01% مقابل القراءة السابقة عند مستويات 95.53%.

بينما سجل مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري خلال فبراير الماضي 2022 بتراجع 7.22% مقابل 10.45%.

أسعار الليرة التركية مقابل سلة من العملات

سجلت الليرة التركية اليوم الخميس 3-3-2022 تراجعًا أمام الدولار الأمريكي لتباع بسعر 0.07 دولار، وبيعت الليرة التركية مقابل اليورو بسعر 0.63 يورو، وبيعت الليرة مقابل الجنيه الإسترليني بسعر 0.63جنيه، وسجلت أمام الفرنك السويسري سعر 0.66 فرنك، كما بيعت الليرة التركية مقابل الين الياباني بسعر 8.17 ين، وسجلت مقابل الروبل الروسي سعر 7.30روبل، وأمام الدرهم الإماراتي بيعت الليرة بسعر 0.2600 درهم، فيما بيعت بسعر 0.264 ريال، أمام الريال السعودي.