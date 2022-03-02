البنك المركزي يطرح 4 أنواع من أذون الخزانة بقيمة 32.5 مليار جنيه غدا

يطرح البنك المركزي المصري، صباح غد الخميس الموافق 3 مارس الحالي، أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 32.5 مليار جنيه، تتنوع بين أربعة أنواع بآجال 91 و182 و273 و364 يوما، لصالح وزارة المالية، التي تستخدمها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022.

أذون خزانة أجل 91 يوما بـ3 مليارات جنيه

وأعلن البنك المركزي المصري، مساء اليوم، عبر الموقع الرسمي، عزمه طرح أذون خزانة صباح الخميس، أجل 91 يوما، بقيمة ثلاث مليارات جنيه، يحل موعد استحقاقها في يوم 7 يونيو 2022، بينما يطرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة تصل إلى 13 مليار جنيه، ويحل موعد استحقاقها يوم 6 سبتمبر المقبل.

كما يطرح البنك المركزي، أذون خزانة أجل 273 يوما، بقيمة إجمالية تقترب من 9.5 مليار جنيه، ويحل موعد استحقاقها يوم 6 ديسمبر 2022، وأخيرا يطرح البنك المركزي أذون خزانة أجل 364 يوما، بقيمة 7 مليارات جنيه، يحل موعد استحقاقها في 6 سبتمبر المقبل.

وتفوض وزارة المالية، البنك المركزي، في إدارة عملياتها الخاصة بطرح وإصدار أذون أو سندات الخزانة طوال العام، وبشكل أسبوعي، على أن تستخدم «المالية» حصيلة عمليات الطروحات في تمويل الخزانة العامة للدولة للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2021-2022.

وتعتبر أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة ممثلة في وزارة المالية، أحد أهم مستهدفات الشركات الكبرى والمؤسسات والبنوك، وكذلك الأفراد باعتبارها أحد أهم أدوات الدين الحكومية المضمونة من الدولة، كما يرتفع متوسط أسعار العوائد التي تعلنها وزارة المالية.

اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة

وتترقب أسواق المال والأعمال خلال الشهر الحالي، الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، لبحث موقف أسعار الفائدة، بعد أن ثبتت متوسط أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها في النصف الأول من شهر فبراير الماضي.