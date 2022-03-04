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أوكرانيا تعلن سيطرة الجيش الروسي على محطة زابوريجيا النووية

كتب:

محمد حسن عامر
09:28 ص | الجمعة 04 مارس 2022
استمرار حرب روسيا وأوكرانيا

استمرار حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية المحلية، سيطرة القوات العسكرية الروسية على محطة زابوريجيا النووية، التي تعرضت لحريق فجر اليوم الجمعة، وسط مخاوف من مخاطر حدوث إشعاع نووي، بحسب رويترز.

وكانت أوكرانيا، قد اتهمت روسيا بقصف المحطة، التي تعد أكبر محطة لإنتاج الطاقة في أوروبا، إلا أن موسكو من المتوقع أن تنفي تلك الاتهامات.

وأكدت «قناة سكاي نيوز»، أن غرفة المفاعل النووي، لم تتضرر جراء الحريق الذي وقع في هذه المحطة، التي تغطي معظم جنوب شرق أوكِرانيا بالكهرباء.

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بقلم محمد حسن عامر