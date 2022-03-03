آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو ترسل مساعدات إنسانية لكييف

تطورات جديدة شهدتها آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، إذ دعت وزيرة الخارجية البريطانية، ليزا تراس، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى فرض عقوبات على روسيا وبيلاروسيا، وحرمان المصارف الروسية من الوصول إلى نظام «سويفت»، وذلك بسبب تمويلها لآلات الحرب.

وفي إطار آخر أخبار روسيا وأكرانيا، كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تأمين إيصال 30 طناً من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا، وذلك عبر منطقة بيلغورودسكايا الروسية، موضحة أن الجنود الروس قاموا بتسليم مجموعة من الشحنات الإنسانية من منطقة بيلغورود إلى أوكرانيا، وتحديداً داخل المناطق الحدودية الأوكرانية الواقعة بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية في منطقة خاركوف.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا: مساعدات وعقوبات

وأشارت الوزارة إلى أنّ المساعدات الإنسانية التي جرى إيصالها إلى مدينة فولشانسك وبلدة كازاشيا لوبان من منطقة بيلغورود المجاورة، هي لتلبية لحاجة السكان المحليين يزيد حجمها عن 30 طناً.

ويشار إلى أنّ شحنة المساعدات الإنسانية، تتكون من منتجات غذائية ولحوم وحبوب بالإضافة إلى أسماك المعلبة وحلويات ومخبوزات، وزجاجات مياه معدنية، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، بحسب وكالة «سبوتنيك».

تهديد بهجمات مركزة وتمهيد لاقتحام كييف

وهدد انفصاليو دونتسيك، بشن ضربات مركزة وهجمات عنيفة على قوات الجيش الأوكراني، حال استمرار تواجدها بمدينة ماريوبول، في ظل مواصلة القوات الروسية لليوم الرابع على التوالي، حشد عناصرها المسلحة ومعداتها العسكرية على مشارف العاصمة كييف تمهيداً لاقتحامها، ذلك عقب إعلان وزارة الدفاع الروسية، توفير طرق وممرات آمنة للمدنيين الراغبين في الخروج من المدينة قبل اقتحامها من قبل الجيش الروسي.

بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

ويداية الأزمة الروسية الأوكرانية، تعود إلى فجر يوم الخميس الماضي، إثر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، ويشار إلى أنّه قبل نحو ثلاثة أيام من اشتعال الأزمة، اعترفت موسكو باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونتسيك الانفصاليتين والموالية لروسيا، قبل أن تشن كييف هجمات مكثفة على الانفصاليين.