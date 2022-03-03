بدء الجولة الثانية من مفاوضات روسيا وأوكرانيا بمصافحة بين الوفدين (فيديو)

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، أن جولة المفاوضات الثانية بين الوفدين الروسي والأوكراني، بدأت.

وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، لوكالة سبوتنيك، اليوم: «بدأت المفاوضات».

المتحدث باسم الخارجية البلاروسية: الوفدان تصافحا قبل بداية التفاوض

أضاف المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أن أعضاء الوفدين الروسي والأوكراني، تصافحوا قبل بداية مفاوضات روسيا وأوكرانيا.

وأكدت وكالة بيلتا البيلاروسية الرسمية، أيضا، أن الجولة الثانية من المحادثات بين كييف وموسكو انطلقت بالفعل في بيلاروسيا.

Члены российской и украинской делегаций на переговорах пожали друг другу руки pic.twitter.com/rYLo7qcEij — РИА Новости (@rianru) March 3, 2022

فيديو يُظهر فريقا التفاوض الروسي والأوكراني يتصافحان عند طاولة المفاوضات

وأظهر مقطع فيديو، أن أعضاء الفريقين تصافحوا لدى وصولهم إلى طاولة التفاوض، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، عقدت قبل أيام في بيلاروسيا أيضا، واتفق الطرفان في نهايتها على عقد جولة أخرى.