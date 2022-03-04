النجم جيسون موموا يكشف تفاصيل مشاركته في «Fast 10»: «الشرير»

أعلن النجم الأمريكي جيسون موموا انضمامه رسميا إلى فريق عمل فيلم «Fast 10»، وهو الجزء الـ10 من سلسلة أفلام «Fast & Furious»، وجاء ذلك خلال تواجده في العرض الأول لفيلم «The Batman» بمدينة نيويورك، إذ كان حريصا على دعم ابنة زوجته زوي كرافيتز التي تؤدي دور «كات وومان»، ضمن أحداث الفيلم.

وكشف جيسون موموا، خلال لقاء مصور مع برنامج «ET» العالمي، أنه سيجسد دور الشرير ضمن أحداث الفيلم: «الأمر ممتع بالنسبة لي يمكنني أن ألعب دور الرجل السيئ، وهو ما لم أفعله منذ فترة».

«موموا»: لم أقدم دور الشرير منذ فترة

وأكد «موموا» بذلك أخبار انضمامه للفيلم التي نشرتها عدد من المواقع الفنية في يناير الماضي، عندما كان على وشك إبرام صفقة للانضمام إلى فريق عمل الفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم في العام المقبل، ليشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم فين ديزل، ميشيل رودريجيز، لوداكريس، تيريز جيبسون، سونج كانج وتشارليز ثيرون.

«Fast 10» هو آخر فيلم في سلسلة «Fast & Furious»، ومن المتوقع أن يشهد عودة العديد من النجوم بينما يغيب دواين جونسون وجون سينا​​، اللذان ظهرا في «F9»، إذ أكدا عدم عودتهما للجزء الأخير، ومن غير المعروف ما إذا كانت جوردانا بروستر ستعود أم لا.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج هذا الربيع مع عودة المخرج جاستن لين إلى العمل المباشر، كما يعود الكاتب السابق كريس مورجان لكتابة نص الفصل الأخير.

موعد طرح «Fast 10» في دور العرض السينمائي

في يوليو 2020، أعلنت شركة «يونيفرسال بيكشرز» أنه سيتم طرح الفيلم في دور العرض في 7 أبريل 2023، ولكن في ديسمبر 2021، تم تأجيل التاريخ إلى 19 مايو 2023.