دوين جونسون يرفض المشاركة في «Fast 10».. ويهاجم فين ديزل

رفض الممثل الأمريكي دوين جونسون رسميا العودة إلى سلسلة أفلام «Fast & Furious»، وذلك بعد طلب الممثل فين ديزل منه الانضمام إلى فريق عمل الجزء العاشر من سلسلة الأفلام، وانتقد قيام الاخير بتوجيه الدعوة عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن قراره نهائي وتمنى النجاح لفريق عمل الفيلم.

دوين جونسون يرفض المشاركة في الجزء العاشر من «Fast & Furious»: أتمنى لهم التوفيق

وقال دوين جونسون المعروف بـ «ذا روك» في مقابلة حديثة مع «CNN»، «أخبرت ديزل مباشرة أنني لن أعود إلى سلسلة الأفلام، وقلت إنني سأكون دائمًا داعمًا للممثلين، ولكن لا توجد فرصة للعودة»، وهاجم الممثل الأمريكي شريكه السابق في البطولة، «كان منشور فين العام الأخير مثالاً على تلاعبه.. لم يعجبني أنه أقحم أطفاله في الأمر وكذلك وفاة بول ووكر، اتركهم خارج الموضوع لقد تحدثنا قبل أشهر عن هذا الأمر وتوصلنا إلى تفاهم واضح»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتابع جونسون: «كان هدفي طوال الوقت أن أنهي رحلتي المذهلة مع هذه السلسلة المذهلة بامتنان، ولكن من المؤسف أن هذا الحوار العام قد عكر المياه، أتمنى حقًا للنجوم المشاركين السابقين وأعضاء الطاقم التوفيق والنجاح في الفصل التالي».

فين ديزل يدعو دوين جونسون للمشاركة في الجزء العاشر: وعدت بول ووكر

في نوفمبر الماضي، وجه فين ديزل دعوة إلى «جونسون» عبر حسابه على «إنستجرام»، بإعادة تقديمه دوره كعميل سري يدعى «لوكاس هوبز» في الجزء العاشر من سلسلة الأفلام الشهيرة، قائلا: «العالم ينتظر نهاية (Fast 10)، كما تعلم، يشير أطفالي إليك في منزلي باسم العم دواين، لا توجد عطلة تمر وأنت لا ترسل لنا أمنياتك الطيبة، لكن الوقت قد حان إرثك ينتظر، لقد أخبرتك منذ سنوات أنني سأفي بوعدي لبول ووكر، أقسمت أننا سنصل ونظهر أفضل سرعة حتى النهاية في الجزء العاشر».

انضم جونسون إلى سلسلة أفلام «Fast & Furious» مع فيلم «Fast Five» لعام 2011، ثم انسحب من السلسلة الرئيسية بعد ظهوره في فيلم بعنوان «The Fate of the Furious»، عام 2017، حيث تعاون مع جيسون ستاثام في فيلم فرعي من السلسلة بعنوان «Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw» لعام 2019.

وطرح الجزء التاسع من الفيلم بعنوان «F9: The Fast Saga» في مايو الماضي، وكان من الأفلام القليلة التي حققت نجاح على مستوى الإيرادات عند طرها في دور العرض السينمائي،، حيث حققت 173 مليون دولار محليًا و 721 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

من المقرر عرض فيلم «Fast & Furious 10» في دور السينما في 7 أبريل 2023، وسيعود ديزل إلى دور البطولة بمشاركة فريق العمل تيريز جيبسون، سونج كانج، كريس بريدجز «لوداكريس»، جوردانا بروستر، ميشيل رودريجيز، بالإضافة إلى المخرج جاستن لين.