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رئيس أوكرانيا يزعم مقتل 9200 جندي روسي منذ بدء الحرب

كتب:

محمد حسن عامر
11:57 ص | الجمعة 04 مارس 2022
رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينيسكي

رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينيسكي

زعم رئيس أوكرانيا مقتل 9200 عنصر من القوات الروسية منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا يوم الخميس قبل الماضي، أي تزامنا مع اليوم التاسع للحرب.

لكن روسيا في المقابل، كانت أعلنت أمس الأول مقتل نحو 500 فقط من جنودها، حيث تقلل موسكو من خسائرها في أوكرانيا.

وكان مجلس الدوما الروسي، وقف دقيقة صمت صباح اليوم حدادا على أرواح الجنود الذي سقطوا في القتال بحرب أوكرانيا.

وكانت روسيا سيطرت، صباح اليوم، على محطة زابوريجيا النووية التي تعد أكبر محطة نووية في أوروبا، ضمن تطورات روسيا وأوكرانيا، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.

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