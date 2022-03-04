آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. محطة زابوريجيا النووية في قبضة جنود بوتين

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، ما تزال مليئة بالأحداث المشتعلة والساخنة، كأن أحدثها إعلان السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، سيطرة روسيا عسكريا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب شرق البلاد، التي تعد الأكبر في أوروبا، بينما كانت المخاوف تسود بشأن إمكانية حدوث تسريب إشعاعي نووي، لكن العديد من المصادر أكدت مصادر عدة عدم وقع ذلك، بعد أن اتهمت «كييف» الجيش الروسي بقصف المحطة فجر اليوم، والتي تعرضت لحريق.

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا

أوضحت وكالة تفتيش المواقع النووية الأوكرانية، ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، أن القوات الروسية تسيطر على أراضي محطة زابوريجيا النووية في جنوب البلاد، لافتة إلى تعرض المحطة لضربات روسية خلال الليل، فيما ما يزال الطاقم يؤمن تشغيل الموقع.

وأكدت الوكالة الأوكرانية أن طاقم التشغيل يتحكم بأقسام الطاقة، ويؤمن تشغيلها وفقا لمتطلبات القواعد التقنية لسلامة التشغيل، وأن الطواقم التشغيلية تراقب حالة وحدات الطاقة، بحسب «سكاي نيوز».

عدم رصد إشعاع نووي في محطة زابوريجيا

ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، أعلنت وكالة تفتيش المواقع النووية الأوكرانية، أيضا، أنها لم ترصد أي تسرب إشعاعي من محطة زابوريجيا النووية، بعدما أعلنت السلطات الأوكرانية، أن القوات الروسية هاجمت المحطة في الساعات الأولى من صباح اليوم، لتشتعل النيران في منشأة تدريب مجاورة مكونة من 5 طوابق.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم، أن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأن المعدات الأساسية في محطة زابوريجيا، لم تتأثر بعد اندلاع حريق هناك، وأنه لم يحدث تغيير في مستويات الإشعاع، كما لم يؤثر الحريق على المعدات الأساسية، مؤكدة أن العاملين بالمحطة يتخذون إجراءات لاحتواء الوضع.

إخماد الحريق في المحطة النووية

كشفت السلطات الأوكرانية لاحقا، أنه تم إخماد حريقا في مبنى محطة زابوريجيا النووية في وسط البلاد، والتي تعد المحطة الأكبر في أوروبا، مشيرة إلى أن الحريق نتج عن القصف الروسي، إلا أن موسكو حتى وقت كتابة التقرير، لم تقدم أي تعليق بشأن السيطرة على المحطة أو قصفها، حيث يتوقع أن تنفي عمليات القصف التي وقعت فجرا.

دقيقة حداد في مجلس الدوما الروسي وعقوبات

عقد مجلس الدوما الروسي اجتماعا صباح اليوم، بدأ بدقيقة حداد على أرواح ضحايا حرب روسيا وأوكرانيا، وتوالت النقاشات بخصوص التطوارت على الأرض، أصدر المجلس إجراءات باتخاذ عقوبات ضد ما أسمته بـ«التضليل الإعلامي»، بشأن التحركات العسكرية في أوكرانيا، ومن يقف ضد العملية العسكرية.