«تايمز»: نجاة رئيس أوكرانيا من 3 محاولات اغتيال على يد روس وشيشانيين

تحدثت صحيفة التايمز البريطانية عن نجاة رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينيسكي، من 3 محاولات اغتيال فقط خلال الأسبوع الأول من حرب روسيا وأوكرانيا التي وصلت اليوم يومها التاسع بسيطرة الجيش الروسي على محطة زابوريجيا النووية فجرا.

وزعمت الصحيفة البريطانية أن الرئاسة الروسية أرسلت من وصفتهم بمرتزقو تابعين لشركة فاجنر الأمنية الروسية، وقوات من الشيشان، وهي مجموعات خاصة مدربة ذهبت إلى أوكرانيا ولديها مهمة رئيسية هي اغتيال رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينيسكي.

الصحيفة: مسؤولون في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبطوا محاولات اغتيال زيلينيسكي

وزعمت صحيفة التايمز البريطانية أن محاولات الاغتيال للرئيس الأوكراني جرى إحباطها من قبل من أسمتهم الصحيفة العناصر المناهضة للحرب داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، حيث قالت إن مسؤولين في داخل الجهاز نبهوا المسؤولين الأوكرانيين بشأن خطط محاولات الاغتيال التي كان يجري التخطيط لها.

وقالت الصحيفة الأوكرانية إن وزير الدفاع الأوكراني أكد وجود 3 محاولات لاغتيال رئيسه، حيث تلقى معلومات من عملاء مزدوجين لا يريدون المشاركة في حرب روسيا على أوكرانيا.

تفاصيل تشكيل المجموعة التي كلفت باغتيال رئيس أوكرانيا

وبحسب الصحيفة، فإن المجموعة المنتمية لشركة فاجنر لاغتيال رئيس أوكرانيا كانت تضم نحو 400 فرد، حيث تسللوا بالفعل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث كانوا يخططون لاغتيال 24 شخصية أوكرانية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر قوله إن الروسي يردون قطع رؤوس قادة أوكرانيا بطريقة لا يمكن اكتشافها، ما من شأنه التأثير على مسار الحرب برمتها.

مجموعة فاجنر وصلت إلى أوكرانيا في يناير لتنفيذ اغتيالات

وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن نحو 2000- 4000 فرد من مرتزقة مجموعة فاجنر وصلوا بالفعل إلى أوكرانيا في يناير الماضي، ويعتقد إن أحدى مهامهم كانت تنفيذ اغتيالات بينها اغتيال رئيس أوكرانيا.

وقال أحد المسؤولين الأوكرانيين إن قوات بلاده تمكنت من قتل مجموعة شيشانية بداية هذا الشهر كانت تخطط بدورها لاغتيال الرئيس زيلينيسكي.