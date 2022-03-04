وكيل دير الأنبا بولا ببوش يشارك في افتتاح مسجد ويهديه مصاحف (صور)

شارك القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش في مركز ناصر محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، في افتتاح مسجد جديد بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر، وأهدى المسجد مجموعة من المصاحف، وسط حالة من الترحاب والسعادة التي انتابت جميع المشاركين في افتتاح المسجد.

وحضر الافتتاح علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ومدير إدارة الأوقاف بناصر، ولفيف من رجال الدين الإسلامي، وعدد كبير من مواطني القرية، وتم تأدية صلاة الجمعة عقب الافتتاح.

اقرأ أيضا أحمد بن طولون.. مسجد بناه مسيحي.. عمره ألف عام وبه أقدم مئذنة

نشارك المسلمين فرحتهم

قال «باسليوس»، في تصريح له، إنه حرص على مشاركة الإخوة المسلمين بقرية دلاص فرحة افتتاح المسجد، وذلك دليل على تأصل الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين وعمق العلاقة الأزلية التي تربط بينهم، ودليل قاطع على مناخ التآخي والمحبة الذي تعيش فيه مصرنا الحبيبة في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد دير الأنبا بولا بمركز ناصر من أهم الأديرة التاريخية في محافظة بني سويف، إذ برز الدير خلال ثورة 1919، حين كانت كنيسة الأنبا بولا تُرمم، فشاركت في الثورة ورفعت شعارها تعانق الهلال والصليب، ويظهر ذلك جليا فوق منارة قصر الضيافة بالدير حتى الآن.