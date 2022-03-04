وزير الأوقاف من بني سويف: الزيادة السكانية أهم تحد الآن

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه يعتبر قضية الزيادة السكانية أهم تحدٍ للدولة المصرية بعد مكافحة الإرهاب، حيث أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية، ونحن نحتاج كل عام قرابة 2500 مدرسة جديدة وجامعتين على الأقل، بالإضافة إلى المستشفيات التي تخدم تلك الزيادة سنويا، مستشهدا بضعف الطفل الرضيع جسمانيا الذي يرضع من أم حامل.

جاء ذلك خلال لقائه بالأئمة والدعاة في ديوان عام بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، و اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على هامش زيارة الوزير للمحافظة اليوم وتأدية صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز.

جمعة: وفرنا 268 قطعة أرض بالمحافظات للمشروعات

وتابع وزير الأوقاف إن الوزارة قامت بتوفير 268 قطعة في مشروعات حياة كريمة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تشهد المحافظات والقرى نقلة غير مسبوقة لم تشهدها من قبل في تنفيذ تلك المشروعات، وكذلك توفير 1453 طن لحوم أضاحي خلال العام الماضي لمليون و453 ألف أسرة، وأن الوزارة خلال الفترة الحالية تعمل على الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية والمحتاجة شهرياً بدلاً من الوصول كل عام.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة أن الوزارة قامت بتوفير الزي لأئمة المساجد بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم توفير 3 زي أزهري وعمامة لكل إمام، مطالباً الأئمة والدعاة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوعيه المواطنين بضرورة تلقي لقاح كورونا.

جمعة: الوزارة تهتم بالجانب العملي والمادي للدعاة

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالجانب العلمي والمعرفي والمادي لدى الأئمة والدعاة، من خلال عقد دورات تدريبية في شتى المجالات العلمية وتحسين أوضاعهم المالية، والمظهر العام للأئمة ورجال الدعوة بما يليق بقيمة ومكانة الدعوة، وذلك عن طريق الاهتمام بصقل مهارات الأئمة المجتمعية ومهارات التواصل مع الجمهور والإلمام بالعلوم الاجتماعية، والذي يعتبر خطوة هامة من متطلبات وخطوات تجديد الخطاب الديني.

وطالب الوزير جموع الأئمة والخطباء ببذل المزيد من الجهد في طلب العلم والمعرفة والثقافة العامة، والتخلق بالأخلاق الفاضلة ليكون الإمام قدوة للمسلمين ومنارة علم يُهتدى بها، وعدم السماح لأي فكر متشدد باستغلال المساجد أو العبث بعقول أبناء الوطن.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وتطرق اللقاء إلى استعدادات المساجد في ظل تداعيات كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة تسير وفقا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا، وتدعم خطط الدولة التوعوية في مجال حث المواطنين على الحصول على لقاح كورونا، موجها الشكر لجميع الأئمة والدعاة لجهودهم في الحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومشددا على أهمية الاستمرارية في متابعة الالتزام بالتدابير الصحية وتكثيف أعمال النظافة وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، لاستمرار فتح المساجد والالتزام بقرارات الوزارة في هذا الجانب.