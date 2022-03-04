بشائر رمضان في السويس: فوانيس أشكال وألوان وستائر وأكياس مخدات خيامية

حالة من الفرحة والبهجة تظهر على وجوه الجميع مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، انعكست على الأسواق التي تزينت هي الأخرى بالفوانيس والزينة، وبادر التجار في أسواق محافظة السويس بعرض بضاعتهم بطريقة شيقة لجذب الزبائن إليها، وإضفاء مزيدا من البهجة على الشوارع، وظهر هذا العام أشكالا كثيرة للفوانيس بعضها فوانيس بشكلها التقليدي القديم، والآخر جاء على شكل لعب أطفال.

صاحب محل فوانيس: الحال ماشي

يحكي الحاج مصطفى جنة، صاحب أحد أشهر المجال التجارية لبيع الفوانيس وزينة رمضان بمنطقة الأربعين، أن الإقبال يزيد يوما بعد الآخر، موضحا لـ«الوطن»: «الحمد لله الحال ماشي والإقبال كل يوم في زيادة، لأن الناس منتظرة الشهر الكريم وكله عاوز يفرح أولاده، وإحنا بدأنا فى شهر شعبان وخلاص رمضان على الأبواب وكل الناس بدأت تنزل تشتري احتياجاتها من زينة وفوانيس وإستيكرات وشخصيات».

الإقبال على فوانيس الشخصيات واللعب

وأشار «مصطفى»، إلى أن الإقبال خلال موسم رمضان الحالي، يتركز فى اللعب المزودة بأغاني رمضان وهي متعددة، منها على شكل شخصيات تليفزيونية مثل بوجي وطمطم وفطوطة، ومنها العرائس والشخصيات فى الألعاب التي يشاهدها الأطفال مثل بات مان وبازيطير وغيرها.

ولفت إلى أن المصانع قدمت هذا العام شخصيات مختلفة تغني وتتحرك وعلى شكل بانوراما: «فيه تراجع شوية في بيع الفوانيس المصنوعة من الخشب، لأن سعرها مرتفع لكن بنحاول نمشيها حتى لو خفضنا السعر لأن الزبون متعود الشراء من محلنا».

الزينة والإستيكرات بنصف سعر العام الماضي

وأوضح صاحب المحل، أن الإستيكرات والزينة الورق والأشكال المختلفة من الملصقات كلها تباع بنصف سعر العام الماضي، موضحاً أنه فى العام الماضي كان سعر الإستيكر 20 جنيهاً والعام الحالى 10 جنيهات فقط.

وتابع أنه يوجد أشكالا متعددة من الستائر والمفارش الخيامية وأكياس مخدات مرسوم عليها فوانيس وعرائس كلها بأشكال وأسعار متميزة، ومنها الذي يباع بالمتر أو بالقطعة وبألوان مختلفة وزاهية.