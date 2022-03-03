«الحاجة سيدة» وبناتها الأربعة.. محترفات صناعة فوانيس رمضان في المنوفية

ما إن اقترب شهر رمضان المبارك، حتى يبدأ حرفيو صناعة الفوانيس بأشكالها المختلفة في تنفيذها لتوزيعها على التجار، حيث أنها من الأمور الأساسية التي اعتادت الأسر شرائها، وخاصة الأطفال، ابتهاجا بقدوم الشهر الكريم، وفي المقابل، فإن هناك العديد من الأسرة التي تمتهن هذه الصناعة لتلبية زيادة الطلب عليها في تلك الفترة، ومن بين هذه الأسر التي تعمل في صناعة الفوانيس أسرة «السيدة» التي تعمل برفقة بناتها الأربعة، اللاتي تقمن بصناعة الفانوس الزينة وفانوس الخرز المشغول يدويا.

السيدة: ببيع الفوانيس للتجار في جميع مراكز ومدن المحافظة

«بدأت شغل من زمان في صناعة الفوانيس قبل شهر رمضان، وببيع للتجار في جميع مراكز محافظة المنوفية وخارج المحافظة كمان»، بهذه الكلمات بدأت الحاجة السيدة حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة على أن العمل يبدأ في منزلها منذ الساعة التاسعة برفقة بناتها ويواصلن العمل طوال اليوم لتنفيذ أكبر عدد من الفوانيس لبيعها قبل بدء شهر رمضان، خاصة أنها أصبحت معروفه للتجار ويطلبون شراء الفوانيس منها خصيصا.

وأضافت «السيدة» في حديثها لـ«الوطن»، أن من بين أسباب شهرتها بين التجار، جوده المنتج التي تقوم ببيعه لهم، وكذلك الأسعار تنافسية جدا، ورخيصة مقارنه بباقي المصنعين، فضلا عن تقديم الفوانيس مقدما والحصول على الأموال بعد بيعها من قبل التاجر، مؤكدة على أن أسرتها تقوم بالعمل معها ودعمها بشكل مستمر، لنجاح تجربتها في الأعمال اليدوية.

أسعار فوانيس رمضان في المنوفية

وأوضحت أن أسعار الفوانيس، للفانوس الزينة الذي يتواجد به هيكل حديدي من الداخل تبدأ من 20 جنيه للفانوس صغير الحجم، وتصل إلى 160 جنيه في الفانوس الكبير، الذي يصل طوله إلى متر ونصف، مضيفة أن فوانيس الخرز المشغولة يدويا سعرها مرتفع مقارنة بالنوع الآخر، حيث يبدأ السعر من 70 جنيه ويزيد وفق المشغولات الموجودة به.

وتابعت، أنها تقوم أيضا بعمل أنواع أخرى من المشغولات اليدوية غير المرتبطة بشهر رمضان، ومن بينها عمل عروسه المولد الشريف، وبوكيه ورد العروسة في الأفراح، وعدد من المشغولات اليدوية الأخرى.