مهندسو الجيزة يشاركون في انتخابات المرحلة الثانية على مقعد النقيب.. صور

حرص أعضاء نقابة المهندسين بالنقابة الفرعية في الجيزة على المشاركة في الانتخابات التي تعقد على مقعد النقيب والأعضاء المكملين، وذلك بمقر نادي المهندسين بشارع البحر الأعظم.

ويشارك اليوم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بأصواتهم فى انتخابات النقيب العام، وعلى مقاعد الإعادة بالنقابات الفرعية.

نتائج المرحلة الأولى تتضمن النقابات الفرعية

وكانت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين أجرت الجمعة الماضي انتخابات النقابات الفرعية والشعب وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة أن النيابة الإدارية كان لها تواجد فى كل اللجان الانتخابية.

وأكدت اللجنة أن نتائج المرحلة الأولى تتضمن النقابات الفرعية والشعب المختلفة، فيما تتضمن المرحلة الثانية انتخابات النقيب العام والمحافظات التي بها إعادة للمرحلة الأولى.

317 لجنة فرعية

وفي القاهرة وصل منذ قليل المهندس حسام الدين محافظ الدقهلية السابق لمقر انتخابات نقابة للمهندسين للإداء بصوته.

يذكر أن المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا للانتخابات أكد أن عدد اللجان الانتخابية الفرعية بالمحافظات وصلت إلى عدد 317 لجنة فرعية يتم تغطيتها جميعا بإشراف قضائي كامل، على أن يضاف إليها 25 لجنة عامة قضائية على شكل لجنة عامة واحدة لكل نقابة فرعية، هذا بجانب اللجنة القضائية المركزية المشاركة مع اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين.

الإجراءات الاحترازية

وأضاف أنه تم مراجعة كافة الإجراءات الخاصة بتجهيز هذه اللجان الانتخابية فنيا وبما يتناسب مع كثافة الحضور وتطبيقات الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة تفشي انتشار فيروس متحور فيروس كورونا «أوميكرون».

وأشار إلى أن الانتخابات هذا العام ستشهد تسجيلا إلكترونيا كاملا لحضور المهندسين، مضيفا أنه بالنسبة للإدلاء بصوته الانتخابي يتوجب حضور المهندس بنفسه ودون عمل أي توكيلات ومعه بطاقة الرقم القومي وكارنيه عضوية النقابة والتوقيع في كشوف الناخبين، مشيرًا إلى إجراء الانتخابات طبقا لأحكام المادتين 11 وأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 والتي تنص أن تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات.