مد التصويت في انتخابات المهندسين بالقاهرة نصف ساعة بسبب صلاة الجمعة

قرر المستشار جمال قابيل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في القاهرة، مد التصويت حتى السابعة والنصف مساء بدلا من السابعة مساء، وذلك تعويضا عن الفترة التي توقفت فيها عملية التصويت أثناء أداء صلاة الجمعة.

وقد أدلى اليوم كل من المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، بصوتيهما في انتخابات المهندسين بنقابة المهندسين، في انتخابات النقيب العام، إضافة إلى 11 عضوا من الأعضاء المكملين، ورئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، بالحديقة الصينية في مدينة نصر.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وانطلقت، المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين في العاشرة من صباح اليوم، على مقعد النقيب العام، بالحديقة الصينية في مدينة نصر، والتي يتنافس فيها 22 مرشحا على المقعد، كما تتم جولة الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين فرع القاهرة الحالي، والمهندس حسام عفيفي على مقعد المرشح على نفس المقعد بعد أن انتهت الجولة الأولى بعدم حصول أي منهما على 50%+1 من إجمالي الأصوات.

22 مرشحا على مقعد النقيب

ويتنافس 22 مرشحا على مقعد النقيب العام - في المرحلة الثانية من انتخابات المهندسين 2022، بعد استبعاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، من أبرزهم المهندس هاني ضاحي، النقيب المنتهية ولايته، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين "2014 - 2018".

وتجرى انتخابات المهندسين 2022، تحت إشراف قضائي كامل، حيث يختار 798 ألف عضو من الأعضاء المقيدين بجداول الجمعية العمومية لنقابة المهندسين النقيب العام إضافة إلى 11 عضوا من الأعضاء المكملين و13 رئيس نقابة فرعية من بينها القاهرة والجيزة والفيوم والإسكندرية.

وتشهد المرحلة الثانية من انتخابات المهندسين 2022 - منافسة شرسة بين قائمتي «مهندسون في حب مصر»، برئاسة المهندس هاني ضاحي، و«نقابيون من أجل المهندس»، برئاسة المهندس طارق النبراوي.

نقابات تشهد جولة الإعادة

وتشهد جولة الإعادة في المحافظات على منصب نقيب فرعية بـ13 نقابة، حيث يتنافس 26 مرشحا، بينما حسم المرشحون على نقيب فرعية بـ12 نقابة الانتخابات من الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثالثة والأخيرة فتتم يوم الجمعة 11 مارس، هي ومخصصة للإعادة على منصب النقيب العام.