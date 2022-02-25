تزاحم أمام مقر لجان انتخابات نقابة المهندسين في البحيرة «صور»

شهدت انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بالبحيرة قبل قليل، إقبالا كثيفا، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، حيث بدأ التصويت داخل اللجان بنقابة المهندسين بداية من الساعة التاسعة صباحا، ويستمر حتى السابعة مساء.

24 مرشحا يتنافسون على مقاعد النقابة

ويتنافس 24 مرشحا على عدة مقاعد في انتخابات نقابة المهندسين في البحيرة، حيث تنافس على شعبة الكهرباء كل من المهندس أحمد جميل محمد خليل، والمهندس وأيمن محمد السيد رزق، والمهندس أحمد إبراهيم راغب عبده، والمهندس طاهر محمد أسامة أحمد رفاعي، والمهندس أحمد عبد الحكيم عبد العليم عبده، والمهندس محمد حمدي جمال عطا، والمهندس مصطفى مسعد محمد حجازي.

وتنافس على شعبة المدني المهندس إبراهيم محمد عبد الحليم حجازي، والمهندس أحمد مصطفى أحمد الشارمة.

وتنافس علي شعبة المدني، المهندس تامر عبد اللطيف عبد الجواد مصباح، والمهندس شريف عبد العزيز عبد المنعم شهاب، والمهندس أحمد عبد العزيز حامد رحيم، والمهندس سامح مصطفى السعيد، والمهندس إبراهيم محمد عبد الحليم حجازي، والمهندس أحمد مصطفى أحمد الشارمة، والمهندس محمد عبد العزيز أحمد علي، والمهندس أحمد عبد المنعم أحمد الطراف.

ويتنافس على شعبه الميكانيكا المهندسة سلوى زكي رجب علي، والمهندس أحمد نبيل عبد العزيز الوسيمي، والمهندس محمود سامي فؤاد أبو غرارة، والمهندس حاتم محمد مهدي عبد التواب محمد.

مراحل إجراء الانتخابات

وتقام انتخابات نقابة المهندسين على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تتم اليوم بانتخاب رؤساء النقابات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك المجالس الفرعية وأعضاء مجالس الشُعب، وتتم المرحلة الثانية يوم الجمعة القادمة الموافق 4 مارس وتخص انتخاب النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب والذين يبلغ عددهم 11 عضوا، ثم الجمعة التالية، 11 مارس، تتم خلالها مرحلة الإعادة على جميع المراحل.