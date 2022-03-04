إقبال متوسط على مقرات اللجان الانتخابية للمهندسين ببورسعيد

شهدت انتخابات مجلس نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا لانتخاب النقيب العام بنقابة المهندسين، وكذلك انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة، من التخصصات المكملة لمجلس النقابة العامة بالقاهرة، حيث بدأت الانتخابات في الساعة العاشرة صباحا وتنتهي فى السابعة مساء.

وائل حرز: وصول العدد إلى 150 ناخبا عقب صلاة الجمعة

وصرح رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية المهندس وائل حرز في بيان صحفي أن عدد الوافدين من مهندسين محافظة بورسعيد على مقرات الانتخابات داخل مبنى نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد بشارع عرابي وصل لـ120 تقريبا قبل صلاة الجمعة، واستكمل التوافد بأعداد أكبر للإدلاء بأصواتهم عقب أداء صلاة الجمعة حتى وصل إلى 150 ناخبا.

المصري: من المرتقب تزايد أعداد الناخبين في الساعات الأخيرة

وصرح رئيس اللجنة الإعلامية المهندس محمود المصري، أن عدد الناخبين أعضاء النقابة الفرعية ببورسعيد إلى أكثر من 11 ألف مهندس مما يقرب الـ12 ألف مهندس ممن لهم حق الانتخاب، وتتم انتخابات المكملين التابعة للنقابة العامة بالاختيار من قسم الميكانيكا 2 مهندسين.

وقسم الكهرباء 2 مهندسين، وقسم مدني 2 مهندسين، وقسم عمارة 2 مهندسين، وأما باقي التخصصات فيتم اختيار مهندس غزل ونسيج، ومهندس كيمياء ونووي، ومهندس تخصص بترول وتعدين.

من جانب آخر من المتظر أن يدلي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بصوته في الانتخابات باعتباره عضو النقابة الفرعية للمهندسين ببورسعيد.