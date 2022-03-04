رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير النقل يشارك في انتخابات نقابة المهندسين (صور)

كتب:

أحمد البهنساوى
11:53 ص | الجمعة 04 مارس 2022
مهندس كامل الوزير

مهندس كامل الوزير

وصل، منذ قليل، مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات للمشاركة في انتخابات نقابة المهندسين التي تجري اليوم لاختيار النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين، والإعادة بين المهندس هشام أبوسنة والمهندس حسام عفيفي على مقعد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.

وأدلى وزير النقل بصوته الانتخابي في اللجنة رقم 56 مدني، وقال في تصريحات إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، ينبغي على كل مهندس أن يشارك فيها لاختيار من يراه الأفضل في قيادة النقابة للارتقاء بها وبمهنة الهندسة، مشيرا إلى أن انتخابات نقابة المهندسين هذا العام تضم كوكبة متميزة من المهندسين أصحاب خبرات كبيرة وهدفهم جميعا مصلحة نقابتهم.

اقرأ المزيد:

أسماء الفائزين في انتخابات شعب نقابة المهندسين 2022

نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 المرحلة الأولى بالأسماء والأرقام

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين ببني سويف 2022.. محمد ثروت نقيبا

فتح باب الترشح في انتخابات نقابة المهندسين 2022.. 12 يناير
بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.