وزير النقل يشارك في انتخابات نقابة المهندسين (صور)

وصل، منذ قليل، مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات للمشاركة في انتخابات نقابة المهندسين التي تجري اليوم لاختيار النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين، والإعادة بين المهندس هشام أبوسنة والمهندس حسام عفيفي على مقعد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.

وأدلى وزير النقل بصوته الانتخابي في اللجنة رقم 56 مدني، وقال في تصريحات إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، ينبغي على كل مهندس أن يشارك فيها لاختيار من يراه الأفضل في قيادة النقابة للارتقاء بها وبمهنة الهندسة، مشيرا إلى أن انتخابات نقابة المهندسين هذا العام تضم كوكبة متميزة من المهندسين أصحاب خبرات كبيرة وهدفهم جميعا مصلحة نقابتهم.