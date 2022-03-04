إقبال متوسط على المرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين في القليوبية

شهدت المرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية إقبالا متوسطا، اليوم الجمعة، بمقر النقابة الفرعية ببنها والتي بدأت منذ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة 7 مساء، وذلك لانتخاب النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين.

توفير سبل الراحة

وقال المهندس مصطفى مجاهد، نقيب المهندسين، إنه تم توفير كل سبل الراحة، داخل اللجان الانتخابية والموزعة حسب الحروف الأبجدية للمهندسين الناخبين، للتسهيل على الناخبين في سرعة الإدلاء بأصواتهم مع وجود لجنة للاستعلام الإلكتروني عن الناخب قبل دخوله اللجنة الانتخابية الخاصة به، ويتم تسليمه بيان يوضح رقم اللجنة الانتخابية ورقم المسلسل وحالة السداد، ليقوم بتسليم البيان للقاضي داخل اللجنة الانتخابية عند الإدلاء بصوته.

كما تواجدت قوات من مديرية أمن القليوبية لتأمين اللجان، مع وجود سيارة إطفاء أمام النقابة، تحسبًا لحدوث أي طارئ، وتمشيط محيط المقر الانتخابي.

انتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام

وانطلقت اليوم، المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام، بالحديقة الصينية في مدينة نصر، والتي يتنافس فيها 22 مرشحا على المقعد، فيما تجري جولة الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين فرع القاهرة الحالي، والمهندس حسام عفيفي على المرشح على نفس المقعد بعد أن انتهت الجولة الأولى بعدم حصول أي منهما على 50%+1 من إجمالي الأصوات.

مجاهد نقيبا لمهندسي القليوبية

كان الأسبوع الماضي قد شهد انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالقليوبية، وانتهى بحصول المهندس مصطفى مجاهد على منصب نقيب المهندسين للدورة الثالثة على التوالي، وعلى مقعدي المدني فاز المهندس جمال حجاب والمهندسة أمل فوزي.

وعلى مقاعد الكهرباء فاز كلا من تامر رمضان والمهندس وسام أحمد عبد السلام متولي، والمهندس أحمد الحملاوي، والمهندسة إيمان المرسي صوت وفي مقعد الميكانيكا المهندس صلاح شكري.