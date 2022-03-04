دعاء أول جمعة في شهر شعبان.. «اللهم إنّي أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك»

تصدر محرك البحث العالمي «جوجل»، دعاء أول جمعة في شهر شعبان، بالتزامن مع أول أيام الشهر الهجري لعام 1443، إذ يبحث قطاع كبير من المسلمين عن الأدعية التي يتلوها المسلم ويستحب ترديدها في أول أيام الشهر الكريم، لذلك تقدم بوابة «الوطن» الإلكترونية لقرائها، أفضل الأدعية المستحبة خلال السطور التالية.

دعاء أول جمعة في شهر شعبان

ويبحث المسلمون عن دعاء أول جمعة في شهر شعبان، إذ يحرص الأشخاص دائما على ترديد الأدعية والأذكار في أي مناسبة دينية، للتقرب من الله، والتعبير عما بداخلهم وطلب ما يريدونه سواء لنفسه أو لغيره، ومن أفضل الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم خلال الشهر الهجري الجاري: «اللهم إنّي أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك، اللهم إنّي أسألك سؤالا خاضعا متذللا خاشعا، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظّم فيما عندك رغبته».

أدعية مستحبة في شعبان

دعاء أول جمعة في شهر شعبان، ليس محدداً أو مقتصر على دعاء معين، بل هناك عددا من الأدعية المستحبة، مثل: «اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، وصل على محمد وآل محمد، اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب ولا فِراق غالٍ ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال وأعنّا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين».