حالة الطقس في شهر شعبان 2022.. درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر شعبان الذي ينتظره الكثير من المسلمين للتقرب إلى الله بالعبادات المختلفة، سواء كان ذلك بالصلاة أو الصيام أو الزكاة وقراءة القرآن، ويتساءل العديد من الراغبين في صيام أيام من شهر شعبان عن حالة الطقس لتحديد ما إذا كان يمكنهم الصيام في حالة الطقس تلك أم لا.

واهتماما من «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه المواطنون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس خلال شهر شعبان، وفقًا للدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في بث مباشر لـ «الوطن».

حالة الطقس خلال شهر شعبان

أوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أنّ شهر شعبان يأتي في شهر مارس، إذ تبدأ الأجواء المستقرة بشكل كبير خلال هذا الشهر، كما تبدأ درجات الحرارة في العودة للمعدلات الطبيعية، وتنكسر موجة الطقس البارد التي نشهدها خلال فصل الشتاء.

وأشار «شاهين»، إلى أن بداية شهر شعبان، تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة: «من الممكن أن يستمر سقوط الأمطار ولكن بشكل أقل من شهري يناير وفبراير، كما تبدأ المنخفضات الخمسينية في التكوين بالصحراء الغربية، ما يتسبب في موجات حارة وشديدة الحرارة أحيانا، كما يبدأ منخفض السودان في النشاط ليؤثر على مناطق من جنوب البلاد خلال شهر مارس».

وخلال الساعات القليلة الماضية، شهدت حالة الطقس تقلبات جوية، فبعد ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها كافة الأنحاء أمس الأربعاء، شهدت جميع المحافظات انخفاضا في درجات الحرارة بمعدلات تتراوح بين 4 إلى 7 درجات، كما تشهد عدد من المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتنحصر فرص سقوط الأمطار بدءا من الغد.