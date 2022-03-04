أزهري يوضح فضل شهر شعبان.. «ترفع فيه الأعمال»

شهدت محركات البحث، عمليات بحث مكثفة حول فضل شهر شعبان، نظرا لكم البركات خلال هذا الشهر، فهو من الأشهر الحرم، وفيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، وهذا ما يجعل العباد يقبلون على طاعة الله عز وجل بقدر المستطاع، من أجل اغتنام فضائله، وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، فضل شهر شعبان.

فضل شهر شعبان

وقال الشيخ ياسر سلمي، الداعية والباحث في التراث الإسلامي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، حول فضل شهر شعبان، إنّ هذا الشهر هو شهر نفحات وبركات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام والطاعات في هذا الشهر الكريم، مشيرا إلى ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان النبي يصوم شعبان كله»، موضحا أن العلماء فسروا هذا القول بأن النبي كان يصوم معظم شهر شعبان.

وقال سلمي: «فضل شهر شعبان كبير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الطاعات والصيام، اغتناما لأفضال هذا الشهر المبارك»، كما لفت الباحث في التراث الإسلامي إلى ما ورد عن بن زويد، حيث قال: «يا رسول الله: لَمْ أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟»، فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: «هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» رواه النسائي.

صيام شهر شعبان

وأوضح سلمي، أن كل صلاة لها صلاة سنة، فمثلا صلاة الظهر، من السنة أن يصلي العبد قبلها عدد 4 ركعات، وبعدها 4 ركعات، ونفس الوضع مع شهر رمضان الكريم، فصيام شهر شعبان سنة عن النبي وهو السنة التي تسبق شهر رمضان كركعات السنة التي تسبق الفروض، حيث قال عن فضل شهر شعبان: «شهر شعبان هو سنة رمضان، كسنن الفروض، وعلى العبد أن يحرص على الصوم والطاعات من أجل اغتنام فضل شعبان، كما أن الصيام في شعبان يعتبر تدريب لصيام رمضان، بهدف الوقاية من الإرهاق أو أي تعب يمكن أن يصيب الإنسان مع الصيام، وهذا يعد أيضا من فضل شهر شعبان».