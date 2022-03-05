تحليل يمكنك من اكتشاف جلطات الدم.. اعرف سعره

على مدار السنوات القليلة الماضية، وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبح هناك فرصة للكثيرين للإصابة بتجلطات الدم، الأمر الذي جعل الكثير منهم، يبحثون عن تجلطات الدم، والأعراض التي تشير إلى الإصابة بها، ومتابعتها تجنبا لحدوث مضاعفات قوية للمصاب، تؤثر على الحالة الصحية العامة للمصابين.

وهناك تحليل محدد، من الممكن أن يكشف عن الإصابة بتجلطات الدم، الذي قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات قوية في الحالة الصحية، وحرصا من بوابة «الوطن»، على تقديم ما يبحث عنه المواطنين، نوضح من خلال هذا التقرير، الأعراض التي تشير إلى الإصابة بتجلطات الدم، وفق حديث أخصائي أمراض الباطنة الدكتور عبد الرحمن محمد لـ«الوطن»، وسعر التحليل الذي يكشف عن الإصابة بـ تجلطات الدم وفق معامل التحاليل، كالتالي:

أعراض الإصابة بتجلطات الدم

أوضح الدكتور عبد الرحمن محمد، أخصائي أمراض الباطنة أن هناك عدد من الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بتجلطات الدم، التي تسبب مضاعفات قوية، إذا استمرت تلك التجلطات لفترات زمنية طويلة، دون أن تنصرف من تلقاء نفسها، وتتمثل تلك الأعراض في الآتي:

- حدوث تورم في الساقين أو الذراعين أو الجزء الذي يحدث به تلك التجلطات الدموية.

- الشعور بالآلام القوية في مناطق مختلفة من الجسد، والشعور بالضعف العام به.

- دفء الجلد الخاص بالجسد، وخصوصا المنطقة المصابة بتجلطات الدم.

- ظهور إحمرار غير عادي في مناطق مختلفة من الجسد، وخصوصا تلك المصابة بالورم.

التحليل الخاص بالكشف عن تجلطات الدم

أشار أخصائي أمراض الباطنة، إلى أن هناك تحليل يكشف عن الإصابة بتجلطات الدم، وهو تحليل «D Dimer»، وبالبحث عن سعر هذا التحليل في المعامل المختلفة، يتراوح سعره بين 600 جنيها و750 جنيها.