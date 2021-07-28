بمشاركة 150 طبيبا.. دورة تدريبية عن تحليل صورة الدم بـ«صحة دمياط»

عقدت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة في دمياط، برئاسة الدكتور أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، دورة تدريبية على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بمكتبة مصر العامة، وتناولت الدورة تحليل صورة الدم، حيث تحدث فيه 14 محاضرة على مدار يومين بمشاركة 150 طبيبا.

ويعتبر تحليل صورة الدم من أهم التحاليل بما فيه من معلومات مهمة تساعد الطبيب في اتخاذ الإجراء الصحيح والتي تخدم المريض، وقد حاضر خلال التدريب نخبة من أطباء مديرية الصحة وأساتذة جامعة الأزهر.

وكيل وزارة الصحة يجتمع برؤساء الأقسام للغسيل الكلوي

كما عقد وكيل وزارة الصحة اجتماعا مع رؤساء الأقسام للغسيل الكلوي بالمستشفيات بحضور مدير إدارة الكلى الدكتور محمد طافح، ومدير إدارة المكتب الفني الدكتورة سارة العوضي.

واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بشكرهم على جهودهم لتقديم الخدمة الطبية لمرضى الغسيل الكلوى بالمستشفيات وتمت مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجههم.

وكيل الوزارة يؤكد أهمية التسجيل الطبى لملف المريض

وأكد وكيل الوزارة أهمية التسجيل الطبى لملف المريض وتوثيق كل الإجراءات الطبية والإكلينيكية التى تقدم للمرضى، وشدد على توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير مخزون استراتيجي لها.

وكيل الوزارة يؤكد على ضرورة اتباع البروتوكولات الإكلينيكية

وأكد وكيل الوزارة ضرورة اتباع البروتوكولات الإكلينيكية والطبية والالتزام بمعايير الجودة الشاملة ومعايير مكافحة العدوى.