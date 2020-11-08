يكشف أمراضا عديدة.. سعر تحليل صورة الدم الكاملة CBC في المعامل الطبية

يساعد تحليل صورة الدم الكاملة في كشف العديد من الأمراض، والاطمئنان على الصحة العامة، فهو يشمل نسبة الهيموجلوبين في الدم، والصفائح الدموية، وعدد كرات الدم الحمراء والبيضاء، ولا يحتاج إجراء التحليل لأي تحضيرات قبلها.

وترصد "الوطن"، في التقرير التالي، سعر تحليل صورة الدم الكاملة CBC، في المعامل الطبية.

سعر تحليل صورة الدم الكاملة في معامل ألفا

جاء تحليل صورة الدم الكاملة CBC، في معامل ألفا، بسعر 165 جنيها.

معامل المختبر

جاء تحليل صورة الدم الكاملة CBC، في معامل المختبر، بسعر 190 جنيها.

مركز النيل للأشعة والتحاليل الطبية

جاء تحليل صورة الدم الكاملة CBC، في مركز النيل للأشعة والتحاليل الطبية، بسعر 200 جنيه.

معامل كايرو سكان

سعر تحليل صورة الدم الكاملة CBC، في معامل كايرو سكان، هو 197 جنيها.

معامل البرج

جاء سعر تحليل صورة الدم الكاملة CBC، في معامل البرج، 190 جنيها.

كايرو لاب

سعر تحليل صورة الدم الكاملة CBC، في معامل كايرو لاب، هو 197 جنيها.

يُذكر أن تحليل صورة الدم الكاملة، يعطي دلالات مهمة لأي تغيرات بيولوجية نتيجة وجود أمراض بالدم، أو أي أمراض أخرى ينعكس أثرها على خلايا الدم، وتشير نسبة الهيموجلوبين، إلى مقداره في حجم الدم، وهو عبارة عن بروتين يحتوي على عنصر الحديد، ويؤدي نقص الهيموجلوبين في الدم إلى الإصابة بفقر الدم.

أما في حالة زيادة عدد كرات الدم البيضاء، فذلك يشير إلى وجود عدوى بالجسم، أما نقصها فيشير إلى وجود مشكلة في النخاع العظمي أو استخدام بعض الأدوية مثل العلاج الكيماوي، أما نقص عدد الصفائح الدموية فيؤدي إلى حدوث نزيف.