مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-3-2022 في محافظات مصر

أداء الفروض في موعدها يحرص جموع المسلمين عليه، لذا يبحث قطاع عريض منهم يوميا عن مواقيت الصلاة وتحديدًا فرض صلاة الفجر لتفعيل المنبه للاستيقاظ من النوم لقوله تعالى في كتابه:«إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، ومواعيد الصلاة في بعض الدول والبلدان العربية، اليوم السبت الموافق 5 مارس من عام 2022، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر في محافظة القاهرة يكون في تمام الساعة 04:50، ويحل موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:07، ويأتي موعد أذان العصر في تمام الساعة 03:27، ويرفع أذان المغرب عند الساعة: 05:57، ويحل أذان العشاء في الساعة 07:14 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

ويحل موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة في تمام الساعة 04:51، كما يكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:07، ويرفع أذان العصر عند الساعة 03:27، بينما يحل أذان المغرب عند الساعة 05:57، ويأتي أذان العشاء عند الساعة 07:14.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يأتي أذان الفجر في محافظة الإسكندرية، عند الساعة 04:55، ويحل موعد أذان الظهر عند الساعة 12:12، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:31، ويحل أذان المغرب عند الساعة 06:01، ويرفع أذان العشاء في تمام الساعة 07:19.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

يأتي موعد أذان الفجر في أسيوط عند الساعة 04:52، ويحل أذان الظهر في تمام الساعة 12:07، ويرفع أذان العصر عند الساعة 03:28، ويأتي أذان المغرب الساعة 05:58، بينما يرفع أذان العشاء في تمام الساعة 07:13.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

يرفع أذان الفجر في محافظة سوهاج، في تمام الساعة 04:50، ويحل أذان الظهر عند الساعة 12:05، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:26، بينما يكون أذان المغرب في تمام الساعة 05:57، ويرفع أذان العشاء في تمام الساعة 07:11.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواعيد الصلاة في المدن العربية، كما يلي:

مواقيت الصلاة في ليبيا

يرفع أذان الفجر في ليبيا في تمام الساعة 05:48 ، ويحل موعد أذان الظهر عند الساعة 01:03، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 04:24، ويحل أذان المغرب عند الساعة 06:55، ويحل أذان العشاء عند الساعة 08:09.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

يحل موعد أذان الفجر في مكة المكرمة عند الساعة 05:22، وأذان الظهر الساعة 12:32، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:54، كما يأتي أذان المغرب عند الساعة 06:26، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:56.

مواقيت الصلاة في الجزائر

يأتي أذان الفجر في الجزائر في تمام الساعة 05:49، ويحل أذان الظهر عند الساعة 01:05، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 04:26، بينما يكون أذان المغرب في الساعة 06:56، ويأتي أذان العشاء عند الساعة 08:12.

مواقيت الصلاة في دبي

يرفع أذان الفجر في دبي في تمام الساعة 05:20، ويحل موعد أذان الظهر عند الساعة 12:31، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:52، ويحل أذان المغرب عند الساعة 06:23، ويحل أذان العشاء عند الساعة 07:53.