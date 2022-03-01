أسعار سجاجيد الصلاة في الأسواق.. 8 أشكال بتصميمات مختلفة

قبل قدوم شهر رمضان، تبدأ الاستعدادات له، إذ يمارس العديد من الأشخاص طقوسا مختلفة، وتتعدد أشكال الصدقات بين أطعمة ومنتجات مختلفة وتمور، وشراء سجادات الصلاة التي تعد من أكثر الأشياء المستخدمة طوال أيام الشهر الكريم، أثناء تأدية صلاة التراويح والتهجد وقيام الليل.

ويبحث المسلمون عن أسعار سجادات الصلاة لشرائها وإخراجها كصدقات قبل قدوم شهر رمضان، أو للاستخدام الشخصي حفاظا على صحتهم، وخاصة أثناء أداء صلاة التراويح، بعدما سمحت وزارة الأوقاف بإقامة الصلوات المختلفة بالمساجد في شهر رمضان، ولكن بضوابط مختلفة.

أسعار سجاجيد الصلاة في الأسواق

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» أبرز أسعار سجاجيد الصلاة، وفق أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت.

سجادتين صلاة قطيفة زخارف إسلامية تطريز نافر، عبارة عن قطعتين بسعر يصل إلى 140 جنيها.

كما يصل سعر سجادة صلاة بتصميم الكعبة مزودة بالإسفنج، إلى 159 جنيها.

ويصل سعر سجادة صلاة ستار الكعبة من الشانيل الناعم، في الأسواق والتي تأتي مبطنة بإسفنج عالي الجودة لراحة القدمين، لتكون مناسبة بالنسبة لمن يطيل في أداء الصلوات إلى 140 جنيها.

سجادة تعلم كيفية الصلاة بالضوء والصوت

ويبلغ سعر سجادة الصلاة التعليمية، والتي تساهم في تعلم كيفية الصلاة بالضوء والصوت، نحو 245 جنيها.

ويصل سعر مصلية سجادة صلاة تصميم تركي، والتي تمتاز بأنها خفيفة الوزن إلى نحو 70 جنيها.

ويبلغ سعر سجادة صلاة قطيفة تركي في الأسواق، نحو 85 جنيها.

ويصل سعر سجادة صلاة من القطيفة المنقوشة ناعمة الملمس ومحفورة، إلى نحو 60 جنيها.

ويصل سعر سجادة صلاة للجيب مع جراب، مقاس 100×60 سم، إلى نحو 25 جنيها.