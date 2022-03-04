القومي للبحوث يكشف موعد سقوط الصاروخ التائه.. «باقي من الزمن ساعات»

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد سقوط الصاروخ الفضائي «فالكون 9» المُصنع من شركة «إيرين سبيس»، الذي أطلق عام 2015 لأداء بعض المهمات الفضائية وخرج عن مداره.

القاضي: الصاروخ يصطدم الليلة بالقمر

وشدد «القاضي» في حديثه لـ«الوطن» على أن الصاروخ لن يصطدم بالأرض وموعد سقوطه على القمر سيكون الساعة 12 منتصف ليلة السبت بتوقيت مصر، والساعة 10 مساء الجمعة بتوقيت جرينتش على سطح القمر، وسيكون موقع سقوطه في الجانب المظلم من القمر بعيدا عن الجزء المواجه لسطح الأرض.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاحتمالات تشير إلى سقوط الصارخ وإحداث حفرة بسطح القمر يتراوح عمقها من 10 إلى 20 مترا، لافتا إلى أن هناك متابعة من مختلف محطات الرصد للصاروخ وتوابعه بعد السقوط لدراسة طبيعة سطح القمر والتربة.

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يتابع حريق المحطة النووية بأوكرانيا

وفيما يتعلق بحريق المحطة النووية بأوكرانيا وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، أوضح أن الغلاف الجوي لم يتأثر حتى الآن بأي شيء، وأن هناك متابعة دقيقة تتم حاليا لرصد أي ملوثات يتعرض لها الغلاف الجوي خاصة التلوث الإشعاعي، مؤكدا أن الوضع آمن حتى الآن، وأنه لا توجد أي تأثيرات إشعاعية في المجال الفضائي، مشيرا إلى أنه حال حدوث أي شيء سيتم متابعتها ورصدها مباشرة لمعرفة تبعاتها.