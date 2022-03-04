أسامة الأزهري: جبل المقطم «بقيع أهل مصر».. دفن به تابعون وأولياء وصحابة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان بشكل عام يجب عليه أن يحترم وطنه، لافتا إلى أن مصر بشكل خاص لها تقدير واضح في تعامل القرآن معها.

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن كل من مر بمصر أقر لها بفضل خاص وبمكانة مختلفة عن غيرها من بقاع الأرض، مشيرا إلى أن القرآن الكريم يرشد ويهدي إلى تأصيل وتعميق حب الأوطان في نفوس الإنسان، وتقدير مصر ومكانتها بشكل محدد.

الأزهري: القرآن الكريم يغرس في نفس كل مسلم تعظيم مكانة بلده

وأشار «الأزهري» إلى أن القرآن الكريم يغرس في نفس كل مسلم تعظيم مكانة بلده أي كان، وأن المسلم لا يجد تعارض بين حبه لوطنه وبين تعظيمه لمكان مكة المكرمة في نفسه لأنها قبلة المسلمين جميعا واختصها الله بفضله عن غيرها من البلاد، لافتا إلى أن كتب التاريخ تحكي عن جبل المقطم وأنه دفن فيه آلاف من الصحابة والتابعين والأولياء والعلماء، إلى أن سمي «بقيع أهل مصر»، ويرون أن الجبل له فضل خاص بتجلي الله عليه.

الأزهري: حب الوطن لا يعد نوعا من أنواع العصبية

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، أن حب الوطن والاعتزاز به لا يعد نوعا من أنواع العصبية أو التطرف، وإنما وقوف بحد الأدب عند مقادير الفضل التي وزعها الله بين بلاده وأنبيائه وعلمائه، موضحا أن لمصر مكانة خاصة عن باقي البلاد.