أسامة الأزهري: فتاوى السلفية وصفت مصر بـ«ديار كفر وقتال وحرب»

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن مصر لها عند الله عز وجل مكانة وخصوصية، ويجب على كل مسلم أن يُكن لها الاحترام بقدر ما أسبغه الله عليها القرآن الكريم.

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين» مع الكاتب الصحفي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أحد كبار رجال الإفتاء عند السلفية له فتاوى مطبوعة في 14 مجلدًا، يُسأل فيها عن مصر فيقول عنها: «ديار كفر وقتال وحرب».

الأزهري: جماعات التطرف والإرهاب تتهجم على مصر

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إلى أن جماعات التطرف والإرهاب لها تهّجم زائد على مصر بشكل خاص، لأنها تمثل عندهم عقدة وتحدى وإشكالية، ويبدأ تطرفهم بالهجوم على مصر ووصفها ببلاد الكفر والطواغيت، وهو ما ظهر جليًا في تصرفاتهم، لافتًا إلى أن المتطرف شارك في خطيئيتن، الأولى إنكار قضية الأوطان والبراءة منها، والثانية أن المتطرف يأتي لمصر بشكل خاص ويخُصها بأعماله الإجرامية.

الأزهري: مصر سميت على اسم ابن النبي نوح عليه السلام

وأكد أن مصر سُميت على اسم ابن النبي نوح عليه السلام «مصرايم»، وفقا لما ذكره بعض مؤرخي الإسلام، وأنها من أوائل البلاد التي انجلى عنها طوفان سيدنا نوح، وأعيد إعمارها سريعًا، وحظيت بظواهر غريبة ومدهشة في تاريخ البشرية.