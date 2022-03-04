محمود البزاوي: نشأت في أسرة فقيرة وعمري ما حملت هم الفلوس

قال الفنان محمود البزاوي، إنه نشأ في أسره فقيره وكان والده عامل في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة بأجر شهري 15 جنيهًا فقط، معقبًا: «كان بيعلم رجالة وكلنا اتعلمنا، وكان فيه بيت مفتوح وصرف وملابس وجرايد وكتب، ولما كبرت وجاتلي فلوس عمري ما حملت همها، وكنت عارف أنها هتيجي».

البزاوي: لما يجيلي 100 جنيه زيادة بكون سعيد

وأضاف «البزاوي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»: «دلوقتي لما يجيلي 100 جنيه زيادة بكون سعيد، وطموحي كله أني أنام وأصحي ألاقيني برضا وصحة وحالة نفسية جيدة، والفلوس مش هتعمل حاجة أكتر من كده».

البزاوي: سأشارك في عمليين دراميين برمضان 2022

وأوضح أنه سيشارك خلال شهر رمضان المقبل 2022 في عمليين دراميين أحدهما باسم «جزيرة غمام» للكاتب عبدالرحيم كمال، وعمل فني آخر رفض الإفصاح عنه، معقبًا: «عبدالرحيم ليه خصوصيه أنه كاتب ملحمي أوي، وده كاتب تثق فيه وفي الكلام اللي بيتقال على لسانه، وأنا حابب أكون لسان حالة دايمًا، وأنا بثق في المبدعين أوي، وهو منهم».

وأكد أنه يحلم بالإخراج السينمائي، موضحًا أنه أخرج الكثير من الأعمال المسرحية بالرغم من عدم تمثيله على المسرح، معقبًا: «أنا لما بكتب بكتب بإحساس مخرج أوي وبكون خايف لأنها مرعبة بالنسبة ليا، بس ده حلم وبشوف أني ممكن أحققه، وحد قالي أكتب حاجة ليك وإخرجها قولتله مش هعرف».