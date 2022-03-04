قصواء الخلالي: الملك بيبي الأول حكم مصر لمدة تقارب نصف قرن

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الملك بيبي الأول، ظل قابضا على زمام الأمور في الأسرة السادسة، لمدة تقارب نصف قرن، موضحةً: «هذا الرجل واحد من أكبر الملوك الذين جلسوا على عرش مصر، وهو من أعظم الملوك، ووصفه المفكر المصري الراحل الدكتور سليم حسن، في موسوعة مصر القديمة، بأنه الملك الفتي».

الخلالي: «الموظف وني» كان أحد أهم رجال الملك بيبي الأول

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن الموظف الشهير «وني» كان أحد أهم رجال الملك بيبي الأول: «وصلتنا نقوش كثيرة عن (وني) وعُثر له على تمثال من النحاس، وهو واحد من أدق وأهم التماثيل في مصر القديمة».

الخلالي: محاكمة زوجة الملك بيبي بسبب تآمرها عليه

وتابعت بأن من بين النقوش التي وردت فيما يخص الموظف الشهير وني، هو تعرض زوجة الملك بيبي الأول للمحاكمة بناء على طلب الملك بيبي الأول: «كانت تتآمر على الملك غيرة منها بعدما تزوج باثنتين غيرها، وهذا الأمر غير مؤكد».

وأكدت أن «الموظف وني» كان أكبر موظف في البلاد، ووصف كيف أطلق بيبي الأول الحملات العسكرية لتأديب الخارجين عن القانون، ومن حاولوا التجاوز في حق الأراضي المصرية: «جهز جيشا قوامه آلاف الجنود، وانتصر وحقق لمصر النصر».

وفي إطار مواز، قالت الإعلامية، إن «الخنساء» كانت شاعرة عظيمة في التاريخ العربي، وكانت بليغة، وكان هناك الكثير من الجماهير ممن يحبون أن يسمعوا ما تقول، وكانت لها بلاغة لم تؤتَ لكثير من الشاعرات في التاريخ العربي، لافتة إلى أن شعر الخنساء كان يتفوق على أشعار كثير من الرجال، وكانت ذات صيت بالغ في الجاهلية، وفي بدايات عصر صدر الإسلام، وذاع صيتها بشدة في الرثاء.