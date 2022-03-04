أسامة الأزهري: تناقض يوسف القرضاوي ظهر في عدائه لمصر من أجل الإخوان

استعرض برنامج «الحق المبين»، مقاطع من حلقات سابقة مسجلة ليوسف القرضاوي مفتي جماعة الإخوان الإرهابية، وهو يدعو لحب مصر والتكاتف من أجلها لا من أجل فرد أو جماعة، ومقاطع أخرى بعد استعادة الدولة المصرية لمكانتها الحقيقة وتحريرها من حكم الجماعة الإرهابية، يدعو خلالها قوى العالم للهجوم على مصر وإعادتها لجماعته الإرهابية.

الأزهري: كلام القرضاوي متناقض

وقال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن كلام القرضاوي متناقض، حيث تفاخر علنا بقيمة مصر ومكانتها في عهد الإسلام والمسيحية وحتى الوثنية، وطالب الناس بالعمل معا كمصريين دون تقديم جماعة أو فرد، وبعد ذلك تحول كلامه لاتجاه مضاد، وهانت عليه مصر وانتهك قدسيتها وحريتها ودعا قوى العالم لانتزاع الحكم في مصر من أجل جماعته.

القرضاوي عندما كان عاقلا قال الحقيقة التي ينبغي أن يقولها كل مسلم في حق مصر

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القرضاوي عندما كان عاقلا قال الحقيقة التي ينبغي أن يقولها كل مسلم في حق مصر، وحينما غضب لجماعته ثار على مصر وانتهك حرمة الأوطان وحاول النيل من مكانتها الغالية.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أن القرضاوي دعا قوى العالم إلى أن تنتهك حرمة مصر وتعتدي عليها من أجل جماعته الإرهابية، وأن تهاجم مصر وشعبها وجيشها وتاريخها، مطالبا المشاهدين ببر الأوطان والدفاع عن مصر وقيمتها العظيمة بين مختلف الأوطان، محذرا من الفكر المتطرف الذي يدعو العالم للهجوم على مصر وانتهاك حرمتها.