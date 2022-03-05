طارق شوقي يوجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة: نرجو التحضير المناسب لكل أنواع الاسئلة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن معلومات جديدة حول نظام الثانوية العامة الجديد، وذلك خلال منشورات متتالية له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل قليل.

وقارن الدكتور طارق شوقي، بين نظامي الثانوية العامة الجديد والقديم قائلًا: «تحريا للدقة: نظام الثانوية العامة القديم= أسئلة التقييم التي تقيس في معظمها مهارة الحفظ والاسترجاع للمعلومات» مضيفًا: «نظام الثانوية العامة الجديد= أسئلة التقييم التي تقيس مستويات فهم نواتج التعلم».

شوقي: لا علاقة بين النظام الجديد والتصحيح

وتابع: «وإمعانا في تحري الدقة: [النظام الجديد] لا علاقة له بما إذا كان "الامتحان/ التصحيح" ورقيا أو إلكترونيًا، وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة، فيما إذا كانت مقالية أو متعددة الاختيارات أو أي نوع آخر».

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة للطلاب، قائلًا: «نرجو التركيز على التحضير المناسب لكل أنواع الاسئلة، أيًا كانت وسيلة الامتحان عن طريق فهم نواتج التعلم وعدم الإنشغال بأى أمور أخرى».

الوزارة فقط ستعلن تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد

وكان وزير التربية والتعلم، نفى عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، ما تردد عن عودة الثانوية العامة بالنظام الورقي القديم والتصحيح اليدوي، قائلًا: «تتوالى الشائعات والاستنتاجات والتأويلات للأسف الشديد في كل شيء يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، ما يسبب بلبلة الطلاب وأولياء الأمور، وتعبنا من تكرار أن الوزارة فقط ستعلن أى تفاصيل مهمة في هذا الشأن».

وأضاف: «الأمور أبسط من ذلك بكثير، لأن كل المطلوب من الطلاب، هو التحضير الجيد على أساس فهم نواتج التعلم، وبالاستعانة بقنوات مدرستنا 3، وحصص مصر، والبث المباشر، ومنصات ﺑﻨﻚ المعرفة، ولا علاقة للتحضير الجيد بما إذا كان الامتحان ورقيا أم إلكترونيا، ولا علاقة له بشكل التصحيح بأي شكل من الأشكال، وبالتالي نرجو الامتناع عن مثل هذا الجدل، الذي لا جدوى منه على الاطلاق.. والله المستعان».