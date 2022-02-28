طارق شوقي: لا أملك عصا سحرية لحل كل مشاكل التعليم في يوم وليلة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ثقافة التعلم في مصر ذهبت في الـ20 سنة الماضية قبل أن نشرع في الوقت الحالي في إعادتها مرة أخرى، وكان هناك عجز معلمين يقارب ربع مليون معلم، فضلًا عن العجز في أعداد الفصول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «TeN»: «مفيش عصا سحرية نعالج بيها العجز ده كله في يوم وليلة، بس إحنا قلنا هنمشي إزاي بالضبط، وهنحاول إعادة بناء النظام أكاديميا، بدأنا المناهج الجديدة من رياض الأطفال ووصلت للصف الرابع الابتدائي».

أصبح لدينا أكبر محتوى رقمي تعليمي في العالم

وأكد «شوقي» أنه أصبح لدينا مناهج جديدة في 6 سنوات: «مينفعش كل يوم وكل شهر نقول فين حل أزمة الفصول، دي هتاخد وقت، طول ما فيه خطة وتقدم وشايفين رايحين فين يبقى نطمئن، إحنا شغالين على مناهج السنوات اللي بعده، ونبني مستوى مهاري للأولاد، واهتمينا بالشق التكنولوجي لطلاب الثانوية بالتحديد، فيه منصات مكنتش موجودة قبل 2017، وبقى عندنا أكبر محتوى رقمي تعليمي في العالم».

سيكون لدينا 40 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خلال أسبوع

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الأمر بشهادة الدول التي تطلب منا مشاركتها في بنك المعرفة: «عندنا منصات وبنوك أسئلة مكنتش موجودة في الخمس سنوات الماضية، عملنا على بناء 50 مدرسة ياباني من العدم، خلال أسبوع هيبقى عندنا 40 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، و20 مدرسة حكومي دولي، غير اللي بيحصل في منظومة التعليم، وفي نفس الوقت بنسرع في بناء المناهج الجديدة، اللي كانوا محتاجين 8 سنين هنحاول نختصرهم لأربعة، هنبذل جهد أكبر عشان نوقف نزيف الشباب اللي بيطلع مش مؤهل، صعبان عليا أي طالب في المنظومة مايخدش حقة في التعليم».