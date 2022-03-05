صاروخ جديد لـ كوريا الشمالية.. وخفر السواحل الياباني يحذر السفن بالمنطقة

أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم السبت، قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان، فيما أكد «خفر السواحل» الياباني، رصده إطلاق الصاروخ من جهة كوريا الشمالية.

وجاء الإطلاق الجديد لـ كوريا الشمالية، التي تعد التاسعة، قبل 4 أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية في الجارة الجنوبية، وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن جارته الشمالية، أطلقت ما يبدو صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.

«الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية: رصد عملية الإطلاق من محيط منطقة «سونان»

أضافت «هيئة الأركان المشتركة» لكوريا الجنوبية، أنها رصدت عملية الإطلاق من محيط منطقة «سونان» في «بيونج يانج» في تمام الساعة 8:48 صباحا.

وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الوطني بـ كوريا الجنوبية، اليوم السبت، اجتماعا طارئا بشأن الإطلاق الجددي لـ كوريا الشمالية، فيما سيترأس مستشار الأمن الوطني «سوه هون» الاجتماع الطارئ، حسبما أعلن المكتب الرئاسي في «سول»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

اليابان تدعو جميع السفن لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ في حال العثور عليها

في إنذار، دعا «خفر السواحل» الياباني جميع السفن في المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ في حال العثور عليها، والاتصال بالسلطات اليابانية فورا.

والإطلاق الجديد لـ «بيونج يانج»، جاء بعد أقل من أسبوع من إجراء كوريا الشمالية، اختبار تطوير قمر استطلاع صناعي، فيما قالت «سول»، إنها كانت عملية إطلاق صاروخ باليستي.

وكانت «بيونج يانج»، أطلقت في 27 فبراير الماضي صاروخا باليستيا، نحو البحر الشرقي، وفي ينايرالماضي، أجرت «بيونج يانج»، 7 تجارب لصواريخها من ضمنها صاروخ باليستي متوسط المدى.

وكانت حكومة «كوريا الشمالية» هددت في 20 يناير الماضي، باستئناف تجاربه النووية أو الصاروخية، وبررت السلطاتل الكورية الشمالية، الأمر بالسياسة العدائية" التي تنتهجها واشنطن تجاهها، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.