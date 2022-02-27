كوريا الشمالية تطلق صاروخا مجهول الهوية نحو البحر الشرقي

أطلقت «بيونج يانج»، في وقت مبكر من اليوم الأحد، مقذوفا مجهول الهوية نحو البحر الشرقي في ثامن استعراض للقوة في هذا العام، وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في رسالة نصية للصحفيين، إن الجارة الشمالية أطلقت مقذوفا مجهول الهوية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت الهيئة الكورية الجنوبية، أنها رصدت ما يعتقد بأنه صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية نحو البحر الشرقي، في الساعة 7:52 صباح اليوم الأحد في منطقة سونان في بيونج يانج.

ويجري الجيش الجنوبي تحليلا مفصلا للحصول على معلومات إضافية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

التجربة الصاروخية جاءت بعد 28 يوما من آخر إطلاق «هواسونج-12»

وجاءت التجربة الصاروخية الأخيرة لـ«بيونج يانج» بعد 28 يوما من آخر إطلاق للصاروخ الباليستي المتوسط المدى «هواسونج-12» في يوم 30 يناير الماضي.

بدوره، عقد مجلس الأمن الوطني الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد اجتماعا طارئا بشأن إطلاق كوريا الشمالية قذيفة مجهولة الهوية ، حسبما أعلن المكتب الرئاسي.

كوريا الشمالية تجري 7 جولات من تجارب الصواريخ في يناير

وعقد الاجتماع بعد وقت قصير من إطلاق كوريا الشمالية قذيفة مجهولة الهوية باتجاه البحر الشرقي، في ثامن استعراض للقوة لكوريا الشمالية هذا العام.

وكانت كوريا الشمالية، أجرت 7 جولات من تجارب الصواريخ في يناير، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى في يوم 30 يناير الماضي.

وكانت كوريا الشمالية، امتنعت عن استعراض القوة خلال فترة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي استضافتها الصين في الفترة من 4- 20 فبراير الجاري.