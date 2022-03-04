كوريا الشمالية تستعد للحرب.. ومسؤول: لم نسمع بحرب روسيا إلا بعد أسبوع

تتسارع التطورات في حرب روسيا وأوكرانيا وتداعياتها الدولية، حيث أصدر الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، مساء أمس، الاستعداد لإعلان حالة التعبئة العامة والاستنفار للحرب، تزامنا مع تدهور العلاقات بين موسكو والدول الغربية عقب شنها العملية العسكرية ضد أوكرانيا فجر الخميس قبل الماضي، بل والتلويح بتحول الحرب إلى حرب عالمية ثالثة يستخدم فيها السلاح النووي.

وتعد روسيا من أكثر حلفاء كوريا الشمالية، ولطالما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رفع العقوبات عن بيونج يانج، وساند الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

تكتم في كوريا الشمالية حول أخبار حرب روسيا وأوكرانيا

وانتظرت السلطات في كوريا الشمالية أياما قبل أن تخبر مواطنيها بالعملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، بحسب ما نقلت إذاعة آسيا الحرة مسؤولين كوريين شماليين، والذين قالوا إن الهدف من الحرب الروسية وقف تهديدات «كييف» ونزع سلاحها.

إبلاغ حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية بإطلاق روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا

وأوضح المسؤولون أنه في البداية جرى إبلاغ حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية بإطلاق روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا عبر اجتماعات خاصة، وفي مرحلة ثانية تم نشر المعلومات الخاصة بالحرب من خلال الأعضاء، الذين تقول إذاعة آسيا الحرة إنهم عادة ما يكونون من العسكريين والشخصيات البارزة.

أعضاء الحزب الحاكم في كوريا الشمالية علموا بحرب روسيا بعد 5 أيام تقريبا

وأكد المسؤولون على أن مسؤولي الحزب الحاكم في كوريا الشمالية لم يعلموا بأخبار الحرب الروسية إلا بعد يومين من اندلاعها أي يوم السبت الماضي، في حين اندلعت الحرب فجر الخميس قبل الماضي، ثم بعد الحرب بخمسة أيام تقريبا تم إبلاغ بقية أعضاء الحزب من قبل اللجان الإقليمية.

وتحدث المسؤول عن الصيغة التي أبلغت اللجان الإقليمية بها نبأ الحرب حيث جاءت نصا: «حليفنا القوي، روسيا، في حالة حرب»، وأضاف المسؤول أن «العلاقات الدولية متوترة مع روسيا التي فى حالة حرب، لذلك طالب الحزب بأن يكون الجميع جاهزين للتعبئة في جميع الأوقات»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

أعضاء بالحزب الحاكم في كوريا الشمالية علموا بحرب روسيا من أقارب لهم بالصين

وذكر المسؤولون أن أعضاء الحزب لم يكونوا متفاجئين عندما تم إخبارهم بالحرب، حيث علموا أن روسيا شنت عملية عسكرية ضد أوكرانيا من خلال أقارب لهم في الصين، لكنهم لا يعرفون بعد سبب تكتم السلطات في كوريا الشمالية على المعلومات بشأن الحرب، وأيضا دوافع روسيا من عمليتها العسكرية.

وأوضح مسؤول أنه بعد نقل الخبر إلى أعضاء الحزب في مقاطعة هامجيونج الشمالية الشرقية، بدأ المواطنون يعرفون المعلومات عن حرب روسيا وأوكرانيا كغيرهم من شعوب العالم، ما يعني أن مواطني كوريا الشمالية ربما لم يعلموا عن الحرب إلا بعدها بأسبوع.