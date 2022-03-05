مستشار وزيرة التضامن عن الإعفاء من مصروفات المدرسة: 4 ملايين أسرة مستفيدة

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي إن وزيرة التضامن الاجتماعي قررت إعفاء 5.5 مليون طالب من المصروفات المدرسية من الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، مشيرًا إلى وجود 4 ملايين أسرة مصرية مستفيدة بنحو 14.8 مليون مواطن مصري يحصلون على دعم نقدي مشروط بانتظام الأبناء في المدارس بنسبة 80%.

20 مليار جنيه سنويا إجمالي الإنفاق على «تكافل وكرامة»

وأضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني أنَّ الإنفاق على برنامج «تكافل وكرامة» يقدر بنحو 20 مليار جنيه سنويا منها ما هو مخصص لطلاب المدارس والمنح الدراسية المختلفة».

«تكافل وكرامة» تستهدف المحافظات الأكثر فقر

وتابع مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ مبادرة «حياة كريمة» تشمل جميع محافظات الجمهورية تقريبا، مبينًا أنَّ «تكافل وكرامة» استهدفت المحافظات الأكثر فقرًا وكانت البداية بمحافظات الصعيد بواقع 11 محافظة من إجمالي 13 محافظة في المرحلة الأولى.

وأشار مستشار وزيرة التضامن إلى أنَّ الوزارة تركز على الأسرة المصرية وأطلقت برامج كثيرة في هذا الإطار، منها ما يهتم بالطفل منذ يومه الأول، وبالتالي فإن التعليم أحد أهم هذه الاهتمامات بداية من التعليم ما قبل المدارس، إذ يحصل الطفل على 60 جنيهًا إذ كان ملتحقا بالروضة أو الحضانة ومن الأسر الأولى بالرعاية ويزيد هذا المبلغ حتى يصل إلى 200 جنيه في الجامعة، إضافة إلى المنح الدراسية المختلفة التي تقدمها الوزارة مع الجمعيات الأهلية الشريكة.