خطة التضامن للمساواة بين الرجل والمرأة: هدفنا حمايتها من العنف

قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة ترعى المساواة بين الجنسين فتولي المرأة أولوية في برامجها الاجتماعية والاقتصادية، كما أن لديها العديد من البرامج لحماية المرأة من العنف.

وأشارت «القباج»، إلى تقاطع عمل الوزارة مع هدفي العمل اللائق والإنتاج والاستهلاك حيث يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدماته المصرفية والاستثمارية للطبقات المتوسطة والدنيا، بالإضافة إلى 14 ألف أسرة منتجة تضم 600 ألف سيدة، بالإضافة إلى مراكز التكوين المهني للتدريب الحرفي، وكذلك ننفذ برامج تمكين اقتصادي لتنمية المرأة الريفية.

وأضافت خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة بمدينة الأقصر في دورته الثانية الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، وينظمه اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة، أنه فيما يتعلق بأهداف المياه النظيفة وتنمية المجتمعات المستدامة، تنفذ الوزارة برنامج «سكن كريم»، بالشراكة والتنسيق مع الجمعيات الأهلية فتتوسع في تنفيذ وصلات المياه وإعادة إعمار المنازل، كما تقوم الوزارة أيضًا تنفيّذا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة بتأثيث الوحدات السكنية في مشروعات إسكان أهالي المناطق غير الآمنة، كما تعمل الوزارة علي برامج الوعي بهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية.

التضامن: نعمل على تأمين فاقدي الرعاية

وأكدت أن الوزارة تنفذ جهود الإغاثة والسلام وجمع الروابط وتأمين فاقدي الرعاية وذلك من خلال الهلال الأحمر المصري ومراكز الإغاثة والتنسيق مع المؤسسات الدينية.

وأوضحت أن برامج الوزارة تنفذ جميعها بالشراكات المتنوعة مع المجتمع المدني والهيئات الدولية والأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والمتطوعين والإعلام.

ويعد المؤتمر هو الحدث الأكبر مصريا وإقليميا المعني بمناقشة دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال مناقشة عدد هام من المحاور وبحضور نخبة من خبراء التنمية المستدامة في العالم.