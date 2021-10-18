كل ما تريد معرفته عن قرارات المصروفات المدرسية.. التقسيط والإعفاء

قدمت وزارة التربية والتعليم تسهيلات كبيرة لسداد المصروفات المدرسة هذا العام لكثير من الفئات علاوة عن إمكانية تقسيط المصروفات وذلك لاستلام الكتب المدرسة علاوة على أنه يجوز عمل بحث اجتماعي من وزارة التضامن الاجتماعي وتسليمه إلي الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافة والأنشطة الطلابية المقررة.

تقسيط الأقساط المدرسية

وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، الكتاب الدوري رقم 33 لسنة 2021 والذي أكد خلاله على أحقية جميع الفئات المقرر لها المصروفات المدرسية استلام الكتب المدرسة الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسة المقررة.

وفتح الوزير الباب أمام الطلاب الذين لا يشملهم قرارات الإعفاءات من المصروفات المدرسية أن يتقدموا ببحث اجتماعي من وزارة التضامن الاجتماعي وتسلميه إلى الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من بعض عناصر المصروفات المدرسة.

الفئات من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

وتعفي وزارة التربية والتعليم، أبناء العديد من الفئات من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، إما إعفاء كلي أو جزء من المصاريف وذلك في إطار جهود الوزارة من أجل تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، ومن بينهم أبناء الشهداء والضحايا ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، بالإضافة إلى الفئات الأولى بالرعاية من الطلاب الأيتام أو لظروف اجتماعية، وأبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، أو أبناء المطلقات والمعيلات وأبناء العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم الطالب أو الطالبة الأوراق اللازم للإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وتستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصرفات الدراسية

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات

الأوراق المطلوبة لإعفاء الطلاب الأيتام: شهادة وفاة الأب، الرقم القومي للأم، صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب أو الطالبة.

الأوراق المطلوبة للإعفاء أبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة: خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور بختم الشعار، وبطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن، فيزا كارت القبض.

الأوراق المطلوبة للإعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم: خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم، الرقم القومي للأب أو الأم الموظف منهما في التربية والتعليم، شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

الأوراق المطلوبة للإعفاء العمل بحث اجتماعي: استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة ممهورة بختم المدرسة وموقعة من مدير المدرسة، إلى مكتب الشئون الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي.

الأوراق المطلوبة للإعفاء أبناء المطلقات والمعيلات: قسيمة طلاق الأم، الرقم القومي للأم المعيلة، آية أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.